Phạt 35 triệu đồng với tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Khoảnh khắc tài xế phóng ô tô ngược chiều trên cao tốc suýt gây tai nạn thảm khốc.

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Cục CSGT cho biết từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook về việc ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, đơn vị này đã xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, vào hồi 0h42 ngày 22/10, tại Km130 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (hướng Hải Phòng đi Móng Cái), tài xế Ngô Duy T. (sinh năm 1989, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 14C-376.85 đi ngược chiều trên đường cao tốc suýt gây ra vụ tai nạn thảm khốc .

Nam tài xế đi ngược chiều tại làn cho phép chạy 120km/h, suýt gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Lực lượng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện.

Căn cứ điểm đ, khoản 11, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tài xế Ngô Duy T. lái ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc nên bị xử phạt 35 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tháng.

Hành vi đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông thảm khốc. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không đi ngược chiều trên đường cao tốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người tham gia giao thông.



