HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phạt 35 triệu đồng với tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Tiến Thắng/VTC News |

Tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, đoạn qua tỉnh Quảng Ninh bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Khoảnh khắc tài xế phóng ô tô ngược chiều trên cao tốc suýt gây tai nạn thảm khốc.

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Cục CSGT cho biết từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook về việc ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, đơn vị này đã xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, vào hồi 0h42 ngày 22/10, tại Km130 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (hướng Hải Phòng đi Móng Cái), tài xế Ngô Duy T. (sinh năm 1989, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 14C-376.85 đi ngược chiều trên đường cao tốc suýt gây ra vụ tai nạn thảm khốc .

Phạt 35 triệu đồng với tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái- Ảnh 1.

Nam tài xế đi ngược chiều tại làn cho phép chạy 120km/h, suýt gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Lực lượng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện.

Căn cứ điểm đ, khoản 11, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tài xế Ngô Duy T. lái ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc nên bị xử phạt 35 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tháng.

Hành vi đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông thảm khốc. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không đi ngược chiều trên đường cao tốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người tham gia giao thông.


Tags

an toàn giao thông

cao tốc

vi phạm giao thông

đi ngược chiều

giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại