Pháp trang bị tên lửa đạn đạo cho tiêm kích Rafale để 'dập tắt' S-400

Không quân Pháp có một lỗ hổng khá đáng kể trong khả năng của tiêm kích Rafale - thiếu tên lửa chống radar, cũng như khả năng tấn công tầm xa nói chung còn hạn chế.

Bởi vì Pháp đã ngừng sử dụng tên lửa chống radar AS37 Martel vào đầu những năm 1990, cho nên họ chỉ có thể chống lại các hệ thống phòng không bằng bom tầm xa AASM Hammer và tên lửa hành trình Scalp-EG.

Những vũ khí trên rõ ràng không đủ, thực trạng này đã được Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp - tướng Jerome Bellanget phát biểu, đồng thời cũng nói về cách khắc phục tình trạng này, theo Opex360.

Dự kiến trong tương lai, Pháp sẽ có được khả năng vô hiệu hóa radar bằng tên lửa Stratus RS thế hệ mới (trước đây gọi là RJ10) do Tập đoàn MBDA sản xuất.

Theo thông tin sơ bộ, Stratus RS sẽ được trang bị động cơ phản lực dòng thẳng và có tốc độ trong khoảng Mach 3 - 5, đi kèm đầu tự dẫn radar do Thales và MBDA UK phát triển. Tuy nhiên theo kế hoạch, các bài thử nghiệm bay của tên lửa này sẽ chỉ bắt đầu vào năm 2026.

Hơn nữa có thể không nên mong đợi vũ khí trên sẽ nhanh chóng được đưa vào sử dụng, bởi dự án tài trợ chương trình quốc phòng năm 2026 cho thấy loại đạn này chỉ có thể được đưa vào sử dụng khoảng năm 2035.

Pháp chưa có vũ khí tấn công tầm xa cho tiêm kích Rafale.

Hiện tại Quân đội Pháp rất quan tâm đến loại tên lửa này, nhưng họ còn muốn đầu tư vào một loại vũ khí tầm xa khác - tên lửa đạn đạo trên không.

Lý do tại sao trang bị cho tiêm kích Rafale loại tên lửa này lại cực kỳ cấp thiết được giải thích bằng ví dụ về chiến dịch không kích Iran của Israel.

Thực tế vào thời điểm đó, Không quân Israel đã "dọn dẹp" hệ thống phòng không của Iran, trong đó các tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Rocks và Air LORA được sử dụng, chúng là các phiên bản tên lửa đạn đạo thông thường nhưng được sửa đổi để phóng từ trên không.

Vào thời điểm đó, mục tiêu của các cuộc tấn công được xác định là S-300, mặc dù có những nghi ngờ hợp lý cho rằng Tehran có thể đã nhận được S-400. Việc phá hủy những đối tượng này diễn ra ở khoảng cách an toàn cho máy bay.

Pháp rất muốn tiêm kích Rafale của mình có năng lực trên nhưng hiện tại MBDA - công ty chuyên về tên lửa hàng không lại chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển như vậy.

Doanh nghiệp châu Âu duy nhất phát triển tên lửa đạn đạo - ArianeGroup - chưa bao giờ tham gia vào lĩnh vực này. Hơn nữa, hiện tại họ đang đặc biệt bận rộn với dự án chế tạo tên lửa đạn đạo mặt đất tầm bắn 2.000 km.

Do đó, người Pháp chỉ có thể hy vọng rằng ở đâu đó trong kho lưu trữ của Airbus, họ sẽ tìm thấy bản vẽ tên lửa đạn đạo Hades ra đời từ những năm 80 với tầm bắn 250 - 450 km, đã bị đưa đi tiêu hủy vào những năm 1990 để sửa đổi bản thiết kế nhằm tạo ra loại vũ khí mới tương đương Air LORA của Israel.