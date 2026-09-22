Pháp thử nghiệm chiến thuật đột phá mới

Chiến trường phủ kín drone đang buộc quân đội Pháp thử nghiệm cách tổ chức lực lượng thiết giáp linh hoạt và phân tán hơn.

Các chỉ huy Pháp đang thử nghiệm việc chia các trung đội thiết giáp thành những nhóm nhỏ hơn nhằm hoạt động bí mật hơn và giảm mức độ rủi ro trên chiến trường do drone chi phối.

Một trung đội thiết giáp tiêu chuẩn của Pháp gồm: 4 xe tăng Leclerc và 4 xe thiết giáp hạng nhẹ VBL.

Tướng Maxime Do Tran, Tư lệnh Lữ đoàn 7e BB, đơn vị đã được triển khai tới Romania, nói với Defense News: "Lữ đoàn đang thử nghiệm các đơn vị nhỏ hơn, có thể kết hợp với nhau giống như những mảnh Lego".

Theo ông, UAV tại Ukraine đã gây cản trở nghiêm trọng khả năng cơ động của các phương tiện thiết giáp, tạo ra một “vùng tiêu diệt” được kiểm soát chặt chẽ, kéo dài hàng km từ tiền tuyến.

Vị tướng cho rằng việc phân tán lực lượng sẽ làm giảm giá trị mục tiêu đối với đối phương, khiến họ ít muốn sử dụng nguồn lực tấn công chỉ để đánh vào 1 hoặc 2 xe tăng:

“Hành động của bạn càng ít đáng kể thì khả năng bạn trở thành mục tiêu càng thấp. Vì vậy, việc phân tán lực lượng tối ưu trở nên thiết yếu”, ông nói.

Theo tướng Pháp, “khối xây dựng” của “kỵ binh hạng nặng” nên gồm 1 xe tăng và 1 xe chiến đấu bộ binh, trong khi một nhóm bộ binh nên là 1 phân đội gồm 7 binh sĩ trở lên.

Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, bộ chỉ huy lữ đoàn kết luận rằng tổ hợp gồm 1 xe tăng và 1 xe thiết giáp là quá nhỏ để bảo đảm sự phối hợp chiến thuật đầy đủ, và hiện đang sử dụng đội hình gồm 2 xe tăng và 2 xe thiết giáp hạng nhẹ.

Ông cho rằng cần từ bỏ cơ cấu tổ chức và biên chế cứng nhắc: “Nếu chúng ta muốn đột phá, tôi không muốn bị giới hạn ở 2 hoặc 3 trung đội. Có thể tôi cần 20 trung đội”.

Việc sử dụng khái niệm đơn vị nhỏ sẽ cho phép vừa phân tán vừa tập trung lực lượng tùy theo nhiệm vụ chiến đấu. Đồng thời, chỉ huy các nhóm chiến đấu này phải được chuẩn bị để hoạt động với mức độ tự chủ cao hơn.

“Xét về phát triển học thuyết, tại sao một trung đội xe tăng không thể gồm 1 xe tăng chiến đấu chủ lực được bao quanh bởi 3 xe máy và drone ở trên? Tại sao không thể gồm 10 xe tăng nếu chúng ta muốn đột phá hệ thống phòng thủ?”, vị tướng đặt câu hỏi.

Các thành phần cần thiết của một nửa trung đội, không tính xe tăng, là VBL hoặc xe máy và drone.

Theo vị tướng, mô hình chiến thuật mới đã được thử nghiệm hồi đầu năm nay trong cuộc diễn tập quy mô lớn của Lục quân Pháp mang tên Orion 2026.

Các đơn vị thuộc lữ đoàn của ông hoạt động theo đội hình nửa trung đội. Họ thực hành phân tán và tập trung lực lượng, nhưng các cuộc diễn tập gặp trở ngại do những hạn chế về đường cơ động.

Cuộc diễn tập cho thấy cơ cấu này phù hợp với quân đội, nhưng đòi hỏi các chỉ huy cấp dưới phải có đầy đủ khả năng hoạt động độc lập và nhiệm vụ phải được phân bổ phù hợp giữa các nhóm nhỏ.

Vị tướng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với thiết kế xe tăng. Ông cho rằng các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới cần có thiết kế module, cho phép thay thế pháo chính bằng hệ thống chống drone hoặc các bệ phóng UAV.

Ông nhận định, trong tương lai gần, hỏa lực sẽ chủ yếu tập trung vào pháo binh và drone, trong đó drone hiện gần như tương đương với bom lượn.

“Các cuộc đấu pháo trực tiếp giữa khẩu pháo này với khẩu pháo khác có thể sẽ dần biến mất. Vậy tại sao không sử dụng đạn tuần kích thay cho pháo xe tăng cỡ 120mm hoặc lớn hơn?”, ông nói.

Theo ông Do Tran, MBT vẫn sẽ cần thiết để thực hiện các cuộc đột phá chiến thuật, ngay cả khi hoạt động cơ động của chúng trên chiến trường Ukraine hiện đang bị đình trệ.

Ông lưu ý, Lục quân Pháp cần duy trì khả năng cơ động và tiến hành các cuộc đột phá, đồng thời cơ cấu tổ chức lực lượng mới sẽ cho phép thực hiện điều đó.