Pháp rung chuyển vì làn sóng biểu tình mới, 1,57 triệu người xuống đường

Làn sóng biểu tình rầm rộ bao trùm 207 thành phố tại Pháp, thu hút khoảng 1,57 triệu người tham gia nhằm phản đối chính sách ngân sách.

(Ảnh: IZ/Reuters)

Ngày 5/11, Tổng liên đoàn Lao động Pháp (CGT) cho biết, hơn 250 cuộc tuần hành và mít tinh đã được lên kế hoạch trên khắp cả nước.

Theo CGT, tính đến 17h30 ngày 5/11, 1.573.000 người đã xuống đường tại 207 thành phố.

Các cuộc biểu tình rầm rộ nhất đã diễn ra tại Paris (350.000 người tham gia), Marseille (150.000) và Bordeaux (120.000).

Các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Pháp bắt đầu ngày 29/9, giữa bối cảnh diễn ra cuộc thảo luận về ngân sách năm 2027 và kể từ đó đã bao trùm hầu như toàn bộ đất nước.

Học sinh yêu cầu các điều kiện học tập tốt hơn và giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên. Các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên, những người không hài lòng với tình trạng của các trường học và hệ thống đại học, đã có sự tham gia của các công đoàn và phong trào áo gile vàng.

Đến 19/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Núñez thừa nhận cảnh sát đã mất kiểm soát đối với tình hình biểu tình tại một số thành phố ở Pháp.

Trước bối cảnh này, người đứng đầu Bộ Nội vụ đã quyết định từ chức, nhưng Tổng thống Emmanuel Macron không chấp nhận.