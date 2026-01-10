Pháp lý vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội

Chiều 9/1, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc và đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của nạn nhân, làm rõ diễn biến liên quan vụ việc xô xát tại chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Nạn nhân mặc áo đen đang bị hành hung

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, TS. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: một số clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy mâu thuẫn giữa hai gia đình cùng khu chung cư từ việc sử dụng hành lang chung và những mâu thuẫn trong cuộc sống dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại, thậm chí đã có hành vi động chân tay gây mất an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng cần làm rõ để xem xét xử lý, đồng thời tổ chức hòa giải, nhắc nhở để các bên tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ các quy định của khu chung cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hình ảnh cắt từ camera hành lang vụ việc

Theo luật sư Cường, với hành vi đánh người ở khu chung cư thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người đánh người ở khu chung cư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nếu hành vi gây rối trật tự công cộng chưa đến mức xử lý hình sự thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144 của Chính Phủ.

Trường hợp hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 318 bộ luật hình sự.

Với những gì diễn ra qua clip cho thấy mâu thuẫn của hai gia đình đã phát sinh từ trước, những clip đằng tải trên mạng xã hội là một phần sự việc.

Nếu cứ để sự việc kéo dài sẽ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hòa khí và mối quan hệ giữa các gia đình này, đã có chuyện đụng chân đụng tay nên ban quản trị hoặc ban quản lý tòa nhà cần phải có can thiệp, nhắc nhở, hoà giải giữa các bên để tránh những mâu thuẫn xung đột căng thẳng hơn có thể xảy ra.

"Những vụ việc như thế này mà không được hòa giải, giải quyết kịp thời, không có sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì mâu thuẫn ngày càng gia tăng và còn có thể án mạng xảy ra. Bởi vậy các bên cần có ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng lẫn nhau, kiềm chế cảm xúc, nếu có tranh chấp về việc sử dụng chung hoặc tranh chấp trong sinh hoạt thì cần liên hệ với ban quản trị, tổ dân phố để được hòa giải, nếu không hòa giải được thì có thể đưa đến tòa án để giải quyết tranh chấp dân sự, mọi hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhau, đánh nhau hay đánh người đều là hành vi vi phạm pháp luật", TS.LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc nạn nhân đăng thông tin phát hiện người đàn ông có hành vi thiếu văn minh với cư dân.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh đăng của chị N.T.H., cư dân chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội), phản ánh việc bị một nhóm người hành hung tại hành lang tòa nhà vào tối 8/1.

Theo clip chị H. chia sẻ, vụ việc xảy ra khoảng hơn 20 giờ ngày 8/1. Chị cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này được cho là nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi bị đánh giá là không chuẩn mực.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đồng thời đề nghị ban quản lý chung cư có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, theo chị H., sau khi đăng thông tin, chị bị một số người được cho là người thân của nam thanh niên chặn tại hành lang và hành hung. Vụ việc xảy ra khoảng hơn 20 giờ ngày 8/1, khi chị đứng trước cửa căn hộ chờ con gái mở cửa thì một người đàn ông từ căn hộ bên cạnh bước ra, xảy ra lời qua tiếng lại liên quan đến nội dung chị đăng trong nhóm cư dân.

Sau đó, một phụ nữ đi ra, lớn tiếng rồi giật tóc, đánh liên tiếp vào vùng đầu chị H., khiến nạn nhân bị ù tai, đau nửa đầu bên trái. Toàn bộ sự việc diễn ra khoảng 5 phút, được camera an ninh của gia đình ghi lại; trong clip còn xuất hiện một người đứng tại cửa, có hành động giữ và đẩy cửa nhằm ngăn người nhà chị H. ra can ngăn.