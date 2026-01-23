Pháp lại bắt tàu dầu, Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chiều ngày 22/01 tuyên bố công khai về một chiến dịch quân sự chống lại một tàu chở dầu xuất phát từ Nga tàu bị nghi ngờ treo cờ giả, thuộc diện trừng phạt quốc tế.

Ông chủ Điện Elysee cho biết, lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Pháp đã đổ bộ lên chiếc tàu chở dầu mà họ coi là thuộc “Hạm đội Bóng tối” của Nga ở vùng biển Địa Trung Hải vào sáng ngày 22/01.

Ông Macron nhấn mạnh rằng, chiến dịch được thực hiện với sự hỗ trợ của một số quốc gia đồng minh và “tuân thủ nghiêm ngặt Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển”.

Sau khi kiểm tra, con tàu này đã được chuyển hướng và chính quyền Pháp đã mở cuộc điều tra tư pháp.

Tổng thống Pháp tuyên bố rằng, chính quyền Paris quyết tâm duy trì luật pháp quốc tế và đảm bảo thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt, đánh sập hoạt động của cái gọi là “Hạm đội Bóng tối” đã góp phần tài trợ cho cuộc chiến tranh chống lại Ukraine.

Sau khi sự việc xảy ra, giới truyền thông và chuyên gia Nga đã tung ra những tuyên bố gay gắt và phàn nàn về phản ứng mà họ coi là “thiếu mạnh mẽ” của chính quyền ông Vladimir Putin.

Theo tờ báo Nga Reporter, những gì đã xảy ra rõ ràng là hậu quả của việc Moscow thiếu phản ứng mạnh mẽ đối với vụ việc hồi đầu tháng 01 vừa qua, khi lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga Marinera ở vùng biển Đại Tây Dương.

Theo bình luận của tờ báo này, chính những phản ứng có phần nhẹ nhàng của Moscow đã tạo tiền lệ xấu, cho các quốc gia châu Âu thấy rằng, những hành động tương tự có thể được thực hiện mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trung tướng Mỹ về hưu Ben Hodges đã kêu gọi phương Tây tiếp tục bắt tàu chở dầu Nga ở tất cả các vùng biển từ Đại Tây Dương đến Địa Trung Hải và Baltic, để xóa sổ “Hạm đội Bóng tối” của Moscow.

Đáp trả lại luận điểm của viên tướng Mỹ, chuyên gia Nga Nikita Komarov tuyên bố rằng, Moscow không nên thụ động mà phải đáp trả bằng biện pháp cứng rắn, nếu không, sự việc đáng xấu hổ như vụ bắt tàu Marinera sẽ lặp lại.

Theo ông, phản ứng của Moscow đối với các vụ bắt giữ tàu của phương Tây phải cực kỳ mạnh tay. Nga phải cử tàu hộ tống hoặc vũ trang cho các tàu chở dầu, nếu lực lượng phương Tây đổ bộ lên tàu cần phải nổ súng đáp trả, thậm chí là sử dụng cả tên lửa.

Chỉ có làm như vậy Moscow mới ngăn chặn được việc biến các vụ bắt tàu dầu Nga trở thành một “trào lưu” của phương Tây, khiến họ hiểu rằng, không thể động đến Nga mà không phải trả giá.