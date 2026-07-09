Pháp kiện lên FIFA trước đại chiến Morocco, lên tiếng về tổ trọng tài Argentina

Đội tuyển Pháp đang bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với Morocco trong bầu không khí không mấy dễ chịu.

Chỉ ít giờ trước cuộc đối đầu quan trọng, Les Bleus liên tiếp đón nhận hai thông tin khiến ban huấn luyện và người hâm mộ không khỏi quan ngại: FIFA bác đơn kháng cáo thẻ vàng của Michael Olise, đồng thời chỉ định toàn bộ tổ trọng tài người Argentina điều khiển trận đấu.

Gửi đơn khiếu kiện lên FIFA

Mọi chuyện bắt đầu từ chiến thắng 1-0 trước Paraguay ở vòng 1/8. Trong những phút bù giờ, Michael Olise phải nhận một thẻ vàng sau tình huống va chạm với Matías Galarza. Điều đáng nói là các pha quay chậm cho thấy tiền vệ của Pháp chủ yếu kéo áo đối phương chứ gần như không có tác động vào vùng mặt như phản ứng của cầu thủ Paraguay.

Nếu Olise nhận thêm một thẻ vàng trong trận đấu tứ kết với Morocco, cầu thủ này sẽ bị treo giò ở trận bán kết tiềm năng gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ.

Pháp gửi đơn khiếu nại lên FIFA về trường hợp của Michael Olise.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) nhanh chóng gửi đơn đề nghị FIFA hủy bỏ thẻ vàng này. Lý do rất rõ ràng: nếu Olise tiếp tục bị cảnh cáo trong trận gặp Morocco, anh sẽ bị treo giò ở bán kết nếu Pháp đi tiếp và phía Pháp cho rằng đây là điều không công bằng. Tuy nhiên, FIFA đã bác bỏ yêu cầu của FFF, đồng nghĩa với việc ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich vẫn phải bước vào trận tứ kết trong tình trạng "treo giò lơ lửng".

Quyết định này càng gây tranh cãi khi trước đó FIFA từng tạo ra tiền lệ đặc biệt với trường hợp của Folarin Balogun bên phía Mỹ. Án treo giò của tiền đạo này được hủy sau khi FIFA xem xét lại tình huống nhận thẻ đỏ, khiến nhiều đội tuyển đặt câu hỏi về tính nhất quán trong cách điều hành của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới. Chính vì vậy, việc đơn kháng cáo của Pháp bị từ chối khiến không ít ý kiến cho rằng FIFA đang áp dụng những tiêu chuẩn khác nhau đối với từng trường hợp.

Lên tiếng về tổ trọng tài người Argentina

Tranh cãi chưa dừng lại ở đó, FIFA tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi phân công một tổ trọng tài hoàn toàn là người Argentina điều hành trận tứ kết giữa Pháp và Morocco.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Argentina vừa trải qua trận thắng đầy tranh cãi trước Ai Cập ở vòng 1/8. Nhiều quyết định của trọng tài và VAR trong trận đấu đó đã tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí Liên đoàn Bóng đá Ai Cập còn gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Vì vậy, việc một ê-kíp trọng tài Argentina được giao bắt chính trận đấu của Pháp càng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính nhạy cảm trong công tác phân công.

Dẫu vậy, HLV Didier Deschamps lại lựa chọn cách tiếp cận khá điềm tĩnh. Nhà cầm quân của tuyển Pháp khẳng định ông không có lý do gì để nghi ngờ sự công tâm của các trọng tài chỉ vì quốc tịch của họ.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng các trọng tài. Tôi không có gì để lo lắng cả. Điều quan trọng nhất là trận đấu sẽ được điều hành công bằng", Deschamps nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận. Ông cũng cho rằng mọi sự chú ý cần được dành cho màn trình diễn trên sân thay vì những tranh cãi bên ngoài.

Tuyển Pháp sẽ đá với Morocco dưới sự điều khiển của nhóm trọng tài người Argentina.

Dù vậy, giới truyền thông Pháp vẫn không giấu được sự thất vọng. Việc Olise phải mang nguy cơ treo giò, cộng thêm những tranh luận liên quan đến công tác trọng tài, vô hình trung tạo thêm áp lực cho Les Bleus trước một Morocco đang thi đấu cực kỳ khó chịu.

Trên thực tế, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở các vòng knock-out. Tuy nhiên, những diễn biến ngoài chuyên môn đang khiến trận tứ kết này trở thành một trong những cuộc đối đầu được chú ý nhất World Cup 2026.

Nếu vượt qua Morocco, tuyển Pháp không chỉ tiến gần hơn tới mục tiêu vô địch mà còn chứng minh họ đủ bản lĩnh để vượt qua hàng loạt sóng gió cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ngược lại, bất kỳ quyết định gây tranh cãi nào của tổ trọng tài trong trận đấu tới chắc chắn sẽ tiếp tục thổi bùng những cuộc tranh luận vốn đã âm ỉ suốt nhiều ngày qua.