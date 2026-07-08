Messi lại được chấm điểm “trên trời”, Salah nhận số điểm thảm hoạ

Số điểm của Messi và Mohamed Salah là vô cùng trái ngược sau khi Argentina lội ngược dòng trước Ai Cập.

Tuyển Argentina vừa tạo ra màn lội ngược dòng kinh điển trước Ai Cập để tiến vào tứ kết World Cup 2026. Bị dẫn 2 bàn tới cuối trận nhưng đội bóng xứ Tango lại thắng ngược 3-2 vô cùng kịch tính nhờ sự toả sáng với Messi với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Sau trận đấu, Messi tất nhiên được chấm điểm cao nhất trận. Theo chấm của Flashscore, M10 được chấm 9,2 điểm, trong khi đó tiền vệ cánh Enzo Fernandez được chấm cao thứ hai với 8,8 điểm.

Thủ môn Emiliano Martinez là cầu thủ Argentina bị Flashcore chấm điểm thấp nhất với chỉ 6,0 điểm. Thủ thành này chơi không tốt trong 2 bàn thua của đội nhà.

Về phía Ai Cập, số 10 Mohamed Salah bị Flashcore chấm số điểm cực thấp, chỉ 5,7 điểm, thấp thứ hai của đội sau hậu vệ cánh Mohamed Hany với 5,4 điểm.

Trong khi đó, theo chấm điểm của Sofascore, Messi cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận, với 9,0 điểm. Như vậy, Messi vẫn liên tục được chấm điểm cao nhất tuyển Argentina kể từ đầu World Cup 2026. Điều này cho thấy vai trò vô cùng quan trọng của M10 ở giải năm nay dù anh đã 39 tuổi.

Messi được chấm số điểm rất cao sau trận đấu.

Còn với Salah, số 10 này chỉ được Sofascore chấm 6,8 điểm, là một trong những điểm số thấp hơn mặt bằng đội hình Ai Cập. Điều này phần phản ánh việc Salah không tạo được nhiều dấu ấn trong hiệp hai khi Argentina lội ngược dòng từ 0-2 lên thắng 3-2.

Salah bị chấm số điểm thấp sau trận.

Trở lại với Argentina, dù trải qua một trận đấu đầy cảm xúc với không ít khoảnh khắc khiến người hâm mộ thót tim, Messi vẫn một lần nữa chứng minh vì sao anh luôn là chỗ dựa lớn nhất của đội tuyển xứ Tango. Siêu sao 39 tuổi khởi đầu không suôn sẻ khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một, thậm chí đây đã là lần thứ hai anh đá hỏng penalty tại World Cup 2026. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, đội trưởng của La Albiceleste đáp trả bằng màn trình diễn của một huyền thoại ở thời khắc quyết định.

Về mặt thống kê, Messi tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng tại World Cup 2026. Bàn thắng vào lưới Ai Cập là pha lập công thứ 8 của anh chỉ sau 5 trận, vượt qua thành tích 7 bàn ở kỳ World Cup 2022 mà Argentina lên ngôi vô địch. Đồng thời, đây cũng là trận thứ chín liên tiếp Messi ghi bàn tại sân chơi World Cup – một cột mốc cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của ngôi sao từng bước sang tuổi 39.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Messi bật khóc vì nhẹ nhõm đã nói lên tất cả. Đó không chỉ là cảm xúc của một cầu thủ vừa ghi bàn quyết định, mà còn là khoảnh khắc của một huyền thoại vẫn đang gánh trên vai giấc mơ bảo vệ ngôi vương World Cup cho Argentina.

Ở vòng tứ kết, Messi và các đồng đội sẽ chạm trán Thuỵ Sĩ, đội vừa hạ gục Colombia trên chấm luân lưu. Về tương quan, Argentina vẫn được đánh giá mạnh hơn hẳn so với Thuỵ Sĩ. Chỉ cần chơi đúng sức, đại diện Nam Mỹ khả năng cao sẽ lại giành chiến thắng, tiến vào bán kết, mở ra cơ hội để bảo vệ ngai vàng ở đấu trường World Cup.

Với cá nhân Messi, việc gặp đối thủ vừa sức như Thuỵ Sĩ cũng là cơ hội tuyệt vời để anh tiếp tục toả sáng, phá vỡ những kỷ lục ghi bàn vĩ đại của chính mình.



