.t1 { text-align: justify; }

Pháp đã cáo buộc Đức trì hoãn việc phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) MGCS thế hệ tiếp theo - dự án mà hai nước hợp tác nghiên cứu. Đó là lý do tại sao các cuộc đàm phán đang được tiến hành với nhà sản xuất về một giải pháp "chuyển tiếp" để thay thế xe tăng Leclerc.

Như Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin đã nói với các nghị sĩ, người Đức đã gây ra vấn đề này vì họ muốn tự chế tạo một phiên bản "trung gian" của xe tăng Leopard 3. Kết quả là, dự án MBT chung đã chậm tiến độ đến cả thập kỷ.

Cuộc trò chuyện cũng hé lộ một chút về diện mạo tiềm năng của mẫu xe kế nhiệm Leclerc, có thể dựa trên nền tảng của Đức từ Công ty KNDS Germany. Điều này khá hợp lý vì hiện tại người Pháp không có khả năng tự sản xuất khung gầm.

Đồng thời tháp pháo chắc chắn sẽ là của Pháp, nhiều khả năng là từ KNDS France (tiền thân là Nexter). Một ví dụ về cấu hình như vậy đã được trình diễn tại cuộc thử nghiệm EMBT-ADT 140, nơi tháp pháo của Pháp - vốn đã vượt qua các bài kiểm tra đầu tiên, được lắp đặt trên một chiếc Leopard 2 đã sửa đổi.

Nguyên mẫu thử nghiệm của xe tăng EMBT-ADT 140.

Vì xe tăng Leclerc dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2037 - 2038, nên luật kế hoạch quân sự của Pháp đã đưa khoản kinh phí vào để tìm kiếm MBT thay thế. Theo yêu cầu, đây không được là một "cỗ máy cũ", mà phải là "bước đầu tiên" trên con đường hướng tới một thế hệ mới.

Nhìn chung, những cáo buộc chống lại Đức dường như là một "phản ứng" đối với các vấn đề trong một dự án hợp tác khác - máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu FCAS. Ngược lại, phía Đức cho rằng Pháp muốn độc chiếm gần như toàn bộ quá trình phát triển, dẫn đến sự đổ vỡ của dự án.

Các cuộc đàm phán tích cực hiện đang diễn ra để cứu vãn chương trình máy bay chiến đấu của châu Âu, và một thế hệ xe tăng mới có thể trở thành "con bài mặc cả" ở đây. Bởi nếu Pháp có thể tự phát triển tiêm kích thì Đức cũng đủ sức làm điều tương tự với xe tăng .

Dự kiến việc hoàn thiện xe tăng MGCS sẽ diễn ra vào thập niên 2040, vì vậy xu hướng tìm kiếm các giải pháp "trung gian" là điều dễ hiểu. Đồng thời, chúng ta không chỉ đang nói về một cỗ máy cụ thể, mà là cả một hệ thống với robot chiến trường. Công việc đang tiến triển chậm, nhưng vẫn hoàn toàn có khả năng về tới đích.