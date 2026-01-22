Pháp điều tàu sân bay đến Greenland, quyết chặn tay Mỹ?

Theo tờ Ouest-France của Pháp, giới lãnh đạo Paris đang chuẩn bị triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân (CDG) Charles de Gaulle của mình đến vùng Viễn Bắc, đánh dấu một bước tiến chiến lược quan trọng trong quốc phòng châu Âu, gắn với những động thái căng thẳng gần đây ở Greenland.

Các quan chức Pháp gọi chiến dịch này là “sự lựa chọn chiến lược cuối cùng” của châu Âu nhằm đối phó với tham vọng của ông Donald Trump thâu tóm Đảo Greenland - một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.

Tờ báo này cho biết, nhóm tác chiến sẽ bao gồm tàu sân bay Charles de Gaulle (R91), được hỗ trợ bởi một tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Suffren (thuộc chương trình Barracuda).

Bài báo nhấn mạnh rằng nhóm tác chiến sẽ khởi hành vào cuối tháng 01 hoặc đầu tháng 02, nhiệm vụ dự kiến kéo dài từ ba đến bốn tháng, đủ thời gian để châu Âu và Đan Mạch giải quyết được căng thẳng với Mỹ trong việc bảo vệ chủ quyền Đảo Greenland.

Báo Ouest-France cho biết thêm, việc cụm tác chiến tàu sân bay Pháp có thể tiến hành chuyến hành trình sát bờ biển Greenland hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo của cuộc khủng hoảng.

Tác giả cho biết thêm rằng, Pháp đã lên kế hoạch triển khai lực lượng ở vĩ độ cao này trong hai năm qua, nhấn mạnh cam kết lâu dài của nước này đối với an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được và việc điều cụm tấn công tàu sân bay đến Greenland trong thời điểm này là cơ hội để Paris thực hiện cam kết đó.

Tuy nhiên, một bộ phận giới truyền thông cho rằng, mặc dù ý định của Paris thực sự thể hiện sự nghiêm túc của châu Âu trong việc bảo vệ Greenland, nhưng điều đó khó có thể ngăn cản Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ kế hoạch chiếm đóng hòn đảo này.

Người đứng đầu Nhà Trắng gần đây đã nhiều lần nhấn mạnh sự không coi trọng của ông đối với giới lãnh đạo châu Âu nói chung và cá nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Do đó, ông Trump hoàn toàn có thể coi việc ngăn chặn các hoạt động của Paris là vấn đề gắn với danh dự của mình, nên Tổng thống Mỹ hoàn toàn có thể tung ra các biện pháp mang tính cứng rắn mà ông cho là châu Âu và Pháp hoàn toàn không dám đáp trả.