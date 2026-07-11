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Pháp dẫn đầu lực lượng bộ binh phản ứng nhanh của NATO

Bạch Dương
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Pháp được cho là sẽ nắm quyền chỉ huy lực lượng bộ binh mới thành lập của NATO nhằm sẵn sàng ứng phó các mối đe dọa.

Theo báo Le Figaro, Pháp đã chính thức nắm quyền chỉ huy Lực lượng Phản ứng Đồng minh (ARF) mới thành lập. Bộ chỉ huy Sư đoàn 3 tại Marseille đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt - trong trường hợp xảy ra khủng hoảng cấp bách, các tiểu đoàn Pháp sẽ tạo thành nòng cốt, được triển khai đến chiến trường chỉ trong vòng 10 ngày.

Cụ thể, binh lính Pháp sẽ nằm trong số những người đầu tiên được điều đến vùng xung đột dưới sự chỉ huy của Tư lệnh tối cao Liên minh NATO tại châu Âu.

Dựa trên mô hình phòng thủ được cập nhật của NATO, những đơn vị này được thiết kế để triển khai nhanh chóng đến các khu vực khủng hoảng, hoặc để ngăn chặn một cuộc tấn công phủ đầu trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp.

Quyền chỉ huy và kiểm soát tổng thể của lực lượng được phân bổ ở cấp sư đoàn. Các tiểu đoàn của Pháp đóng vai trò nòng cốt, trong khi những đồng minh Anh và Tây Ban Nha tăng cường cho đơn vị này.

Quân đội sẵn sàng triển khai những binh sĩ này chỉ trong vòng 10 ngày đến sườn phía Đông hoặc NATO bất cứ nơi nào khác trên thế giới, vì liên minh hiện đang theo dõi tình hình ở tất cả các khu vực.

"Lực lượng phản ứng nhanh là một công cụ hiệu quả mà Tư lệnh tối cao có thể sử dụng", Tướng Philippe de Montenon - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lục quân châu Âu của Quân đội Pháp giải thích.

Dưới sự lãnh đạo của ông, các binh sĩ Pháp đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra trình độ cần thiết. Vị tướng này cũng lưu ý nếu cần thiết, đơn vị sẵn sàng triển khai nhanh hơn cả thời gian quy định trong kế hoạch tác chiến chính thức.

Pháp sẽ trở thành đầu tàu của NATO tại khu vực châu Âu.

Việc trao trọng trách cho Pháp diễn ra trong bối cảnh NATO đang thay đổi cách tiếp cận liên quan đến việc giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Cựu lục địa. Các đồng minh định nghĩa "mô hình lực lượng" đó là nhóm tác chiến phản ứng nhanh sẵn sàng ngay lập tức bảo vệ châu Âu theo lệnh của Tổng Tư lệnh.

Lịch trình được chia thành 3 giai đoạn: Sẵn sàng 10 ngày, sẵn sàng 30 ngày và sẵn sàng 180 ngày. Kế hoạch là tuyển thêm tới 300.000 binh sĩ. Nhưng vì Nhà Trắng không còn cung cấp lực lượng dự bị cốt lõi nữa, châu Âu sẽ phải tự xây dựng sức mạnh chiến đấu của mình.

Theo Le Figaro
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