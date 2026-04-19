Pháp có tên lửa siêu thanh mang đầu đạn nhiệt hạch đủ sức bay tới trung tâm Nga

Pháp đã quyết định sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo tầm bắn 2.500km nào cho đầu đạn lượn siêu thanh của mình, dường như là loại nhiệt hạch.

Trong bài phát biểu về răn đe "hạt nhân tiên tiến", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố họ cùng với Đức và Anh sẽ hợp tác chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ mặt đất với cự ly 2.500km. Đây là một phần của sáng kiến ELSA (Phương pháp tấn công tầm xa của châu Âu).

Cũng có thông báo cho biết trong tương lai, Pháp đã lên kế hoạch kết hợp đầu đạn lượn siêu thanh V-MAX do Tập đoàn Ariane phát triển với tên lửa đạn đạo này, từ đó tạo ra một hệ thống vũ khí siêu thanh tầm xa rất lợi hại, tờ Opex 360 đưa tin.

Mặc dù tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 2.500km vốn thiết kế để sử dụng đầu đạn thông thường, tức là không phải đầu đạn hạt nhân, nhưng kế hoạch của Pháp tận dụng tên lửa này làm tầng đẩy phía trên cho tàu lượn V-MAX, khiến trên thực tế đang biến nó thành một vũ khí mang đầu đạn hạt nhân.

Mọi thứ cho thấy tàu lượn siêu thanh V-MAX này dường như đang được Pháp phát triển như một phương tiện để mang đầu đạn nhiệt hạch đi xa, xuyên qua mạng lưới phòng không nhiều lớp, bao gồm cả việc tấn công trực tiếp vào mục tiêu trên đất Nga.

Như vậy, bằng cách tích hợp V-MAX vào một tên lửa đạn đạo thế hệ mới, Quân đội Pháp có thể sở hữu vũ khí hạt nhân đặt trên đất liền.

Hơn nữa, kể cả theo thông tin ban đầu nói rằng tên lửa đạn đạo này có tầm bắn chỉ 2.500km, nhờ kết hợp với V-MAX, cự ly tác chiến tối đa có thể tăng lên đáng kể. Vì sau khi đạt tầm bắn lớn nhất, tàu lượn siêu thanh sẽ tiếp tục bay xa một cách độc lập.

Ảnh đồ họa về tàu lượn siêu thanh V-MAX.

Việc phát triển V-MAX bắt đầu từ năm 2019 và đến năm 2023. Cuộc thử nghiệm đầu tiên diễn ra bằng cách sử dụng một tên lửa đẩy của Mỹ, khi đó tàu lượn siêu thanh này đã chứng minh khả năng cơ động phi thường của nó ở tốc độ cực cao.

Năm ngoái, báo chí biết về việc Pháp đã từ chối sự hỗ trợ của Mỹ trong việc phát triển và thử nghiệm tàu lượn siêu thanh của mình, nhưng Pháp vẫn quyết tâm triển khai chuyến bay kiểm tra tiếp theo, sẽ được thực hiện trên một phương tiện mang vác nội địa, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Bất chấp tàu lượn siêu thanh V-MAX tồn tại và đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, nhưng loại tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 2.500km sẽ không sẵn sàng trong thời gian ngắn.

Do đó, Pháp đã thông báo nghiên cứu về loại tên lửa mới, với kinh phí được phân bổ là 1,1 tỷ euro sẽ bắt đầu ngay trong năm nay và dự kiến sản phẩm sẽ không xuất hiện cho đến cuối những năm 2030.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

