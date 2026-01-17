Pháp có đủ sức tạo ra bản sao tên lửa siêu thanh Oreshnik?

Nhà lãnh đạo của nền Cộng hòa thứ năm cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển vũ khí trên càng nhanh càng tốt. Các chuyên gia tin rằng Paris sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc thực hiện mục tiêu đầy tham vọng này.

Mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng tuyên bố của Tổng thống Macron quá lạc quan, nhưng họ đều đồng ý rằng Pháp hiện có cơ hội tốt nhất để phát triển một loại tên lửa có các đặc điểm tương tự Oreshnik.

Để củng cố lập trường của mình, các chuyên gia chỉ ra thực tế rằng Tập đoàn Ariane của Pháp - nhà sản xuất tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51 sử dụng nhiên liệu rắn, vừa được đưa vào biên chế gần đây, đã từ lâu nghiên cứu một loại tên lửa phóng từ mặt đất với tầm bắn lên tới 2.000 km. Có lý do để tin rằng Pháp đã đạt được một số kết quả.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Pháp, khi xây dựng các thông số kỹ thuật cho tên lửa, đã nêu rõ rằng nó phải được phóng từ bệ phóng trên mặt đất và có đầu đạn dạng module với khả năng tháo rời nhanh chóng.

Paris đã hoàn thành một số công việc theo hướng này. Ví dụ, vào mùa hè năm 2023, Pháp đã phóng thành công tàu lượn siêu thanh V-MAX, hoạt động ở tốc độ xấp xỉ Mach 5. Giờ đây, nhiệm vụ chính của các kỹ sư là tạo ra đầu đạn đa năng dựa trên công nghệ này.

Theo các nhà phân tích, chính ở khâu này mà Paris có thể gặp một số khó khăn. Thực tế là "hiến pháp hạt nhân" của họ cho đến gần đây chỉ dựa vào tàu ngầm và máy bay.

Giờ đây, Pháp sẽ phải phát triển một phương tiện có khả năng vận chuyển tên lửa nặng 40 - 50 tấn. Với ngành công nghiệp ô tô tiên tiến của Pháp, các kỹ sư sẽ không gặp phải thách thức lớn nào, nhưng điều này sẽ cần thời gian.

Pháp đủ khả năng phát triển tên lửa tương tự Oreshnik, nhưng sẽ cần thêm thời gian.

Mặc dù vậy, thách thức chính, theo các chuyên gia, là xác định số lượng đầu đạn tối ưu trong tên lửa. Ví dụ, Oreshnik của Nga khi được nạp đầy đủ, mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn chứa 6 đầu đạn con.

Trong khi đó, Pháp sử dụng 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân kiểu TNO trong tên lửa hải quân M51 của mình. Nhưng lợi thế của Oreshnik, điều mà Paris dự định giảm thiểu, là nó cực kỳ hiệu quả ngay cả trong cấu hình phi hạt nhân.

Nóimột cách đơn giản, Pháp sẽ phải phát triển các đầu đạn động năng hạng nặng có khả năng tấn công mục tiêu một cách đáng tin cậy mà không cần sử dụng đầu đạn hạt nhân. Và điều này có thể mất một lượng thời gian đáng kể.

Hiện tại, tên lửa Oreshnik của Nga đã được đưa vào biên chế và sử dụng hai lần trong điều kiện thực tế, tức là Moskva đi trước Paris một khoảng cách khá xa.