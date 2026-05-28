Văn kiện này được Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký kết. Chi tiết về thỏa thuận, thời hạn và các điều khoản chính vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Støre nói với hãng thông tấn Na Uy NTB về thỏa thuận này như sau: "Chúng tôi thực hiện điều này trong bối cảnh tình hình chính sách an ninh ở châu Âu, đặc biệt là việc Nga tái vũ trang quy mô lớn, bao gồm cả lĩnh vực hạt nhân và thực tế là nước này đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại một nước châu Âu khác".

Hồi tháng 3, có thông tin cho biết Na Uy không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình trong thời bình.

Trước đó, cũng đã có nguồn tin tiết lộ Đan Mạch sẵn sàng đồng tài trợ cho một "chiếc ô hạt nhân" của châu Âu và sẵn sàng thảo luận về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.

Cần nhớ rằng một quốc gia Scandinavia khác đó là Thụy Điển, cũng đã đẩy mạnh thảo luận về răn đe hạt nhân. Cuối tháng 1, Thuỵ Điển đã tiến hành các cuộc tham vấn sơ bộ với Pháp và Vương quốc Anh về khả năng hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.

Các quốc gia Scandinavia đã tăng cường thảo luận về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ về đảm bảo an ninh của Mỹ đối với châu Âu và sự sẵn sàng của Mỹ trong việc thực hiện cam kết của NATO trong các tình huống khủng hoảng, cũng như do mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa M51 của Pháp.

Hiện nay Pháp vẫn là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu sở hữu năng lực hạt nhân và vấn đề bảo vệ toàn bộ liên minh bằng vũ khí nguyên tử đã được thảo luận nhiều lần.

Theo những cuộc thăm dò được công bố vào tháng gần đây, khoảng 59% người Pháp ủng hộ ý tưởng nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ châu Âu.

Trong bối cảnh nghi ngờ về quyết tâm lâu dài của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Cựu lục địa, các nước châu Âu đã tăng cường thảo luận về việc củng cố khả năng răn đe hạt nhân của riêng mình.

Đức gần đây đã bắt đầu đàm phán với Pháp về một "chiếc ô hạt nhân" chung của châu Âu và Đức cũng đang thảo luận về khả năng đồng tài trợ cho dự án nói trên.