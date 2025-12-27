Israel đã bắt đầu quá trình thay thế các khẩu pháo tự hành bánh xích M109 cũ kỹ bằng loại bánh lốp Sigma 155 Roem mới nhất do hãng Elbit Systems chế tạo.

Tờ Ynetnews đã đưa tin về việc chuyển giao những khẩu pháo tự hành đầu tiên cho quân đội nước này. Mặc dù vậy, thông tin về việc tiếp nhận loại pháo tự hành nói trên và thậm chí cả việc sử dụng Sigma 155 Roem trong chiến đấu vào mùa hè năm 2024, dường như chỉ liên quan đến hoạt động thử nghiệm nói chung.

Nhưng giờ đây, như bài báo đã nêu, việc phát triển loại pháo tự hành này, bắt đầu từ năm 2019, đã hoàn tất, và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dự kiến sẽ tiến hành các cuộc tập trận chính thức đầu tiên với hệ thống pháo binh này trong thời gian tới.

Nguồn tin cũng cho biết Quân đội Israel sẽ nhận được những khẩu pháo tự hành tiếp theo vào mùa hè và đơn vị đầu tiên trang bị Sigma 155 Roem là Tiểu đoàn 405 thuộc Lữ đoàn Pháo binh Golan số 282.

Cần lưu ý rằng Sigma 155 Roem là một đại diện cho các loại pháo tự hành 155 mm hiện đại có chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52) và kíp chiến đấu giảm xuống còn 3 người.

Theo các đặc điểm đã biết, mặc dù Elbit Systems không công bố, nó ngang tầm với Archer của Thụy Điển - cũng là một loại pháo tự hành bánh lốp tự động tiêu chuẩn 155 mm L/52 với 3 người điều khiển.

Cụ thể, tốc độ bắn của Sigma 155 Roem được ghi nhận là 8 viên/phút, phù hợp với thông số chính thức được công bố của Archer là 3 viên trong 20 giây và 21 viên trong 3 phút. Thời gian thu hồi pháo và triển khai cũng tương tự - lần lượt là 30 và 20 giây.

Tuy nhiên số lượng đạn của pháo Roem nhiều hơn so với Archer - 40 so với 21 viên. Cũng rất có thể pháo tự hành của Israel nặng hơn đáng kể, vì nó sử dụng khung gầm 10 x 10 của Oshkosh, chứ không phải 6 x 6 của Volvo hay 8 x 8 của RMMV.

Pháo tự hành Sigma 155 Roem do Israel nghiên cứu chế tạo.

Đồng thời bên cạnh những đặc điểm "trên giấy tờ", còn có những thông số vận hành không kém phần quan trọng. Cụ thể là độ chính xác thực tế, hiệu quả của hệ thống điều khiển hỏa lực, tuổi thọ của nòng pháo và bộ nạp đạn tự động... và tất cả các thông số này có thể không được công khai.

Nhưng đối với riêng Lực lượng Phòng vệ Israel, việc chuyển sang sử dụng pháo Sigma 155 Roem sẽ là một bước tiến vượt bậc so với M109. Đồng thời không ai có ý định loại bỏ hoàn toàn loại pháo này, chúng sẽ chuyển giao cho các đơn vị dự bị và duy trì trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp xảy ra chiến tranh quy mô lớn.

Pháo tự hành M109 có kíp chiến đấu 7 người, trong khi Sigma 155 Roem chỉ cần 3 người, tức là giải quyết được vấn đề nhân lực ít ỏi của Israel.

Hơn nữa, việc thành lập kíp pháo tự hành gồm toàn nữ cũng trở nên khả thi, vì không cần phải vác đạn nặng 40 kg (IDF không sử dụng kíp lái hỗn hợp nam nữ), điều này quyết định tốc độ bắn như trên pháo M109.