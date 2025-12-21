Công ty Huta Stalowa Wola (HSW) của Ba Lan đang phát triển hệ thống pháo tự hành Krab 2 thế hệ mới, họ hứa hẹn vũ khí nâng cấp sẽ có mức độ tiên tiến vượt trội.

Krab 2 sẽ được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, mang lại tốc độ bắn nhanh hơn và giảm khối lượng công việc cho kíp chiến đấu. Nòng pháo cũng sẽ được thay thế bằng loại có thông số áp suất cao hơn, đồng nghĩa với tầm bắn xa và hiệu quả cao hơn.

Thông tin này được ông Arkadiusz Bak - Phó chủ tịch của Polska Grupa Zbrojeniowa, công ty mẹ của HSW tiết lộ với trang Defense24. Tuy vậy ông không nêu rõ những thay đổi nào khác, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, sẽ được thực hiện đối với Krab 2.

Cần phải nói thêm rằng phía Ba Lan có một bộ dữ liệu khá đầy đủ về các đặc điểm thực tế hoạt động trong điều kiện chiến đấu của hơn 70 khẩu pháo tự hành đã được chuyển giao và bán cho Ukraine, chúng đã tham chiến từ năm 2022, nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Pháo tự hành Krab của Lữ đoàn Pháo binh số 26 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tờ Defense Express cũng lưu ý rằng việc tích hợp một hệ thống nạp đạn tự động hoàn chỉnh thực sự là phương tiện hiện đại hóa tiềm năng có lợi, vì cuối cùng sẽ cho phép tạo ra một module chiến đấu hoàn toàn tự động và giảm số lượng kíp chiến đấu xuống còn 2 - 3 người.

Đây là con đường mà KNDS đã đi khi chế tạo RCH-155, và hãng Hanwha của Hàn Quốc cũng đang tiến hành phát triển K9 phiên bản A2 được trang bị bộ nạp đạn tự động, trong khi phiên bản K9A3 sẽ trở thành không người lái .

Do vậy, hoàn toàn có khả năng Ba Lan cũng sẽ đi theo con đường mà Hanwha đã vạch ra. Đặc biệt là vì chính họ đang vận hành và nội địa hóa việc sản xuất K9 tại các cơ sở địa phương.

Và cần nhớ rằng Lực lượng vũ trang Ba Lan hiện đã có nhiều pháo tự hành K9 của Hàn Quốc hơn cả loại Krab của chính họ, ngoài ra trong số 364 tổ hợp được đặt hàng, 146 khẩu sẽ là phiên bản nội địa hóa K9PL.

Đặc biệt khi xét đến pháo tự hành Krab của Ba Lan, đây là kết quả của việc kết hợp tháp pháo AS90 của Anh với khung gầm K9 của Hàn Quốc. Nhưng nếu hệ thống nạp đạn tự động là điểm mới thì nòng pháo lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Cần lưu ý nhà sản xuất nòng pháo Krab đã thay đổi 3 lần. Ban đầu, dự kiến là BAE System của Anh, nhưng do công ty này ngừng sản xuất nòng pháo (chỉ được nối lại vào tháng 6 năm 2025 ), nên chúng bắt đầu được sản xuất bởi Nexter của Pháp, sau đó là Rheinmetall của Đức...

Nhưng cuối cùng chính Huta Stalowa Wola đã nắm quyền kiểm soát việc sản xuất và giờ đây xét trên mọi khía cạnh, họ thậm chí đã đạt được khả năng thiết kế độc lập, trừ khi tất nhiên là phải sử dụng giải pháp từ các nhà sản xuất khác.

HSW cũng lưu ý rằng hiện tại họ có khả năng sản xuất 50 - 60 khẩu pháo tự hành mỗi năm và đến năm 2029, Quân đội Ba Lan sẽ nhận được 212 khẩu Krab, một số trong đó sẽ là phiên bản mới.