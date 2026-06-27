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Pháo tự hành Juche-107 tầm bắn 65km của Triều Tiên thể hiện sức mạnh

Bạch Dương
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Quân đội Triều Tiên đã trình diễn hàng loạt vũ khí pháo binh thế hệ mới, có tính năng rất đáng gờm.

Pháo tự hành Juche - 107 của Triều Tiên tầm bắn 65km thể hiện sức mạnh quân sự 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã tham dự các cuộc thử nghiệm vũ khí mới nhất do ngành công nghiệp quốc phòng nước này phát triển.

Theo hãng thông tấn KCNA, các hạng mục sau đã được trình diễn, gồm: Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ 240mm, kiểm tra sức công phá của đầu đạn chuyên dụng trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật và độ chính xác của đạn pháo tầm xa.

Hệ thống MLRS 24 nòng của Triều Tiên tự hào có mức độ tự động hóa cao và hiệu quả được cải thiện. Tầm bắn của nó đã được tăng lên mức 90km. Vũ khí này sẽ được sử dụng để phá hủy các cảng biển, sân bay và trung tâm năng lượng.

Pháo tự hành Juche - 107 của Triều Tiên tầm bắn 65km thể hiện sức mạnh quân sự 2026 - Ảnh 2.

Pháo phản lực phóng loạt của Triều Tiên thể hiện sức mạnh.

Trong khi đó với pháo tự hành bánh xích cỡ nòng 155mm, nó có thể tấn công mục tiêu ở tầm bắn 65km. Vũ khí này lần đầu tiên được giới thiệu trong một buổi lễ ở Bình Nhưỡng vào năm 2018. Các cơ quan tình báo phương Tây sau đó đã đặt cho nó biệt danh là M2018.

Sau đó báo chí Triều Tiên mới tiết lộ tên gọi thực sự của nó là Juche-107. Ngay cả khi đó, phương Tây vẫn tin rằng tổ hợp này chỉ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 40km.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự, bao gồm cả những người đến từ Nga đều lưu ý rằng Triều Tiên đã phát triển loại đạn pháo tầm xa hơn và họ đã được chứng minh là đúng.

Pháo tự hành Juche - 107 của Triều Tiên tầm bắn 65km thể hiện sức mạnh quân sự 2026 - Ảnh 3.

Pháo tự hành Juche-107 của Triều Tiên.

Pháo tự hành Juche-107 được trang bị radar đạn đạo có độ chính xác cao, đi kèm hệ thống đối phó quang điện tử với các cảm biến phát hiện bức xạ laser của đối phương và được liên kết với ống phóng đạn khói để triển khai các đám mây khí dung phòng thủ.

Thiết bị định vị vệ tinh cũng được trang bị trên hệ thống. Một khẩu súng phóng lựu tự động 30mm nòng đôi cũng được gắn trên nóc tháp pháo nhằm tự vệ trước bộ binh đối phương.

Hiện nay pháo tự hành Juche-107, với các đặc tính hiệu năng sánh ngang với những mẫu pháo nước ngoài tốt nhất, đang được sản xuất hàng loạt và cung cấp cho các đơn vị pháo binh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Theo vestnik-rm
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Tags

vũ khí

Triều Tiên

pháo tự hành Juche-107

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