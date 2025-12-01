Pháo tự hành Hàn Quốc xuất hiện ngay trước "ngưỡng cửa" Nga

Pháo tự hành Hàn Quốc được ưa chuộng

Quân đội Estonia vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành 155mm K9 Thunder mới từ Hàn Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực của quốc gia Baltic nhằm mở rộng khả năng tác chiến tầm xa của lực lượng vũ trang.

Bộ Quốc phòng Estonia đã đưa ra thông cáo về thương vụ này: “Các tổ hợp Pháo K9 ‘Thunder’ vừa về nước phản ánh cam kết dài hạn của chúng tôi đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu, sự kiên cường và hợp tác quốc phòng.”

K9 Thunder là một trong số các hệ thống vũ khí của Hàn Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần đáng kể trong khối NATO, bất chấp những nỗ lực vận động hành lang đáng kể từ Đức để tiếp thị các thiết bị cạnh tranh của mình. Hiện tại, quân đội của Phần Lan, Na Uy, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang vận hành K9, trong khi Romania dự kiến sẽ bắt đầu nhận các tổ hợp pháo này trước cuối thập kỷ.

Việc các thành viên NATO nhanh chóng triển khai số lượng lớn hệ thống K9 và các trang bị tiên tiến khác của Hàn Quốc đang gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Nga. Điều này diễn ra vào thời điểm Moscow đang tìm cách củng cố lực lượng pháo binh của mình sau khi chúng bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn chưa đầy 5 % so với quy mô thời Liên Xô.

Chương trình phát triển K9 Thunder được khởi xướng từ năm 1989 bởi Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc và công ty Samsung Techwin (nay là Hanwha Aerospace). Mục tiêu chính là tạo ra một hệ thống pháo binh nội địa, hiện đại để thay thế các tổ hợp K55 (phát triển từ M109 của Mỹ) đã lỗi thời, nhằm đối phó với mối đe dọa pháo binh từ Triều Tiên.

K9 Thunder được thiết kế theo tiêu chuẩn vũ khí NATO, sử dụng pháo cỡ nòng 155mm L/52, tương thích với tất cả các loại đạn 155mm tiêu chuẩn của khối này.

K9 Thunder được mệnh danh là một trong những hệ thống pháo tự hành tiên tiến nhất thế giới nhờ sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh, độ chính xác cao và khả năng cơ động vượt trội.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của K9 là hệ thống nạp đạn và xử lý vỏ đạn tự động, cho phép đạt tốc độ bắn sáu phát mỗi phút và khả năng khai hỏa trên các quỹ đạo khác nhau trong thời gian ngắn.

Biến thể K9A1 mới còn được nâng cấp với hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ điều hành máy tính tiên tiến hơn. Điều này cho phép hệ thống khai hỏa mà không cần khởi động động cơ chính, giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm nhu cầu bảo trì và đạt được độ chính xác cao hơn nhờ sử dụng cả INS (Hệ thống Định vị Quán tính) và GPS. Bên cạnh đó, các loại đạn tầm xa mở rộng mới đã giúp tầm bắn hiệu quả của K9 được cải thiện lên đến 54km.

Pháo tự hành của Nga: Tốc độ cao nhưng số lượng hạn chế

Về phía Nga, năm 2023, Quân đội nước này đã đưa vào trang bị pháo tự hành thế hệ tiếp theo của riêng mình, tổ hợp 2S35 Koalitsiya-SV. Hệ thống này được hưởng lợi từ độ chính xác cao hơn nhiều so với các phiên bản tiền nhiệm nhờ hệ thống dẫn đường bằng laser tiên tiến.

Khẩu pháo 152mm của 2S35 có tầm bắn 70km và theo báo cáo, có thể bắn tối đa 20 viên mỗi phút, mặc dù tốc độ bắn sẽ chậm hơn đáng kể nếu duy trì trong một thời gian dài. Tuy nhiên, do hệ thống chỉ mới bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2021, nó mới chỉ được triển khai với số lượng tương đối hạn chế. Khả năng sản xuất của Nga khó có thể sánh kịp với K9 trong tương lai gần.

Khả năng pháo binh của Nga được hỗ trợ đáng kể từ các lô hàng vỏ đạn 122mm, 152mm và 170mm với quy mô rất lớn được cung cấp bởi Triều Tiên. Ngoài ra, việc tiếp nhận các tổ hợp pháo tự hành 170mm từ Triều Tiên cũng là một yếu tố quan trọng. Các sĩ quan cấp cao Ukraine đã đặc biệt chỉ ra khả năng tiên tiến của những khẩu pháo này như một thách thức lớn mà các đơn vị quân đội của họ đang phải đối mặt trên tiền tuyến.