Pháo tự hành bắn xa gần 30km của QĐND Việt Nam lộ diện ở sự kiện quy tụ 4 triệu người có gì đặc biệt?

Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức kéo dài thời gian mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách đến ngày 15/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) với diện tích gần 260.000 m2. Đây là một trong những sự kiện trọng đại đầu tiên được tổ chức tại tổ hợp triển lãm lớn nhất của Việt Nam cũng như Đông Nam Á, nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Tại triển lãm, nổi bật là gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn", diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Trong đó, pháo tự hành PTH130-K255B của Học viện Kỹ thuật quân sự đã được trưng bày công khai, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bởi vẻ ngoài khá độc đáo.

Pháo tự hành PTH130-K255B tại triển lãm.

Pháo tự hành PTH130-K255B có thông số kỹ thuật thế nào?

Pháo tự hành PTH130-K255B là một trong những hệ thống hỏa lực cơ động hiện đại, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến cơ giới hóa, tăng cường khả năng cơ động chiến trường và hỏa lực chi viện. Với khung gầm vững chắc, hỏa lực mạnh mẽ và thời gian triển khai nhanh, PTH130-K255B thể hiện vai trò quan trọng trong các đội hình pháo binh cơ giới.

Khí tài này sử dụng khung gầm là xe cơ sở KrAZ-255B, vốn nổi tiếng về độ bền bỉ, khả năng cơ động cao và thích nghi tốt với nhiều loại địa hình phức tạp. Kíp pháo thủ biên chế 6 người, đảm bảo khả năng vận hành, nạp đạn và chỉ huy đồng bộ trong tác chiến.

Hỏa lực chính là pháo 130mm M46 – loại pháo có uy lực mạnh, tầm bắn xa và khả năng sát thương lớn, được đánh giá cao trong nhiều thập kỷ.

Cận cảnh thông số kỹ thuật của pháo.

Tầm bắn tối đa khi sử dụng đạn ОФ-482М là 27,15 km, giúp chi viện hỏa lực sâu trong đội hình đối phương. Chỉ số sơ tốc đầu nòng đạt tới 930 m/s, đảm bảo đường đạn căng, khả năng xuyên phá và độ chính xác cao.

PTH130-K255B có khả năng triển khai và thu hồi đội hình chiến đấu chỉ trong vòng dưới 4 phút, rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng trước tình huống chiến trường. Góc tầm từ 0° đến 45°, kết hợp với góc hướng ±25°, tạo điều kiện linh hoạt trong nhiều tình huống bắn.

Pháo có khả năng vượt dốc tới 29°, cùng với khung gầm mạnh mẽ, cho phép di chuyển trong nhiều điều kiện địa hình khó khăn. Chiều cao đường đạn đạt 2,66 m, tối ưu cho việc chi viện tầm xa và bắn gián tiếp.

Cận cảnh xe pháo tự hành.

Kích thước và khối lượng của xe pháo tự hành này là:

Khi hành quân: 10.650 × 3.060 × 3.540 mm.

Khi chiến đấu: 11.755 × 3.200 × 7.450 mm.

Khối lượng toàn bộ: 23.300 kg.

Với kích thước lớn nhưng được thiết kế hợp lý, hệ thống vẫn duy trì được độ cơ động, đồng thời mang lại hỏa lực mạnh mẽ trên chiến trường.