Pháo tự hành 130 mm thế hệ mới của Việt Nam thu hút sự quan tâm đặc biệt

Những bức ảnh tương ứng của hệ thống pháo tự hành bánh lốp thế hệ mới đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và thu hút sự quan tâm lớn từ nước ngoài.

Theo trang Militarnyi, các chuyên gia Việt Nam đã lắp một khẩu pháo 130 mm, trước đây được phát triển cho khung gầm KrAZ-255B, trên xe tải KamAZ-6560 với cấu hình 8 bánh chủ động (8×8).

Trên khung gầm mới, cabin được trang bị lớp giáp vững chắc, theo nhận xét được thiết kế để chống đạn 7,62 mm. Hiện tại chưa có thông tin chính thức nào về những thay đổi đối với hệ thống pháo binh.

Pháo tự hành PTH-130 đã được trưng bày trước công chúng trong nhiều năm, tại nhiều sự kiện quốc phòng khác nhau: Kế hoạch của Việt Nam nhằm phát triển phiên bản cải tiến PTH-130 trên khung gầm KrAZ-225B đã được bắt nguồn từ năm 2017.

Sáng kiến này được đưa ra sau các cuộc thử nghiệm thành công đối với PTH-105 - một loại pháo tự hành 105 mm với pháo M101 của Mỹ được lắp trên khung gầm xe tải Ural-375D.

Phiên bản mới của pháo tự hành PTH-130 do Việt Nam chế tạo.

Theo truyền thông quốc tế xe tải KrAZ đã được cung cấp trong thời Liên Xô; vào đầu những năm 2000, Việt Nam đã cố gắng lắp ráp phương tiện trên từ các bộ phận được cung cấp từ Ukraine.

Pháo M46 130 mm cũ kỹ đã được sử dụng, trên cơ sở đó hệ thống pháo tự hành PTH-130 xuất hiện, vũ khí này được thiết kế để phá hủy công sự, chống lại pháo binh, xe bọc thép và súng cối của đối phương, cũng như tiêu diệt sinh lực.

Tầm bắn tối đa của đạn nổ mảnh thông thường vượt quá 27 km, còn đạn tăng tầm với tầng đẩy phụ trợ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 37 km.