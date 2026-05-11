Pháo Triều Tiên thừa hưởng “sức mạnh lõi từ Nga” gây chao đảo cán cân quyền lực?

Nghi vấn về Juche-107

Sau những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã đưa biến thể cải tiến của Juche-107 – mẫu lựu pháo tự hành 155mm đầu tiên của nước này – vào sản xuất hàng loạt, giới quan sát bắt đầu dấy lên nghi vấn rằng chương trình này có thể đã được hưởng lợi từ việc chuyển giao công nghệ từ các quốc gia láng giềng là Trung Quốc hoặc Nga.

Mặc dù trong nhiều thập kỷ qua, Triều Tiên đã chứng minh được năng lực sản xuất và vận hành các hệ thống pháo binh tầm cỡ thế giới (điều mà các sĩ quan Ukraine đối mặt với các hệ thống này tại Đông Âu gần đây đã xác nhận), nhưng những tính năng vượt trội của các dòng lựu pháo mới từ Nga và đặc biệt là Trung Quốc khiến khả năng chia sẻ công nghệ và bí quyết kỹ thuật trở nên rất khả thi.

Hiện tại, Triều Tiên đang duy trì lực lượng pháo binh thời bình lớn nhất thế giới với quy mô sản xuất khó có đối thủ. Do đó, bất kỳ sự chuyển giao công nghệ nào nhằm nâng cao năng lực cho các hệ thống này đều sẽ gây ra những hệ lụy đáng kể đối với cán cân quyền lực trên bán đảo Triều Tiên và xa hơn thế.

Trung Quốc vốn duy trì mối quan tâm lớn trong việc củng cố khả năng răn đe của Triều Tiên trước các cuộc tấn công từ phương Tây. Trong khi đó, mẫu lựu pháo SH16 mới của Bắc Kinh dường như đang dẫn đầu thế giới về hàng loạt tính năng thiết kế, vốn là mục tiêu theo đuổi của bất kỳ nhà phát triển chương trình pháo binh đối trọng nào.

Tuy nhiên, quy mô xuất khẩu quốc phòng của Triều Tiên sang Nga cùng các hoạt động phối hợp tại chiến trường Ukraine đã tạo cho Bộ Quốc phòng Nga một động lực đặc biệt mạnh mẽ trong việc chia sẻ công nghệ.

Trong quá trình phát triển Juche-107, ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên có khả năng sẽ quan tâm đến hệ thống tương đương của Nga là 2S35 Koalitsiya-SV – mẫu pháo được bàn giao lần đầu cho quân đội Nga vào năm 2020 và chính thức biên chế vào năm 2023.

Dù lĩnh vực quốc phòng của Nga đang tụt hậu so với Triều Tiên ở một số lĩnh vực ngày càng tăng, nhưng Koalitsiya-SV vẫn là một hệ thống hàng đầu thế giới với rất ít đối thủ cùng đẳng cấp ở nước ngoài.

Mối liên hệ nào với Koalitsiya?

Trong khi Juche-107 được báo cáo có tầm bắn tác chiến khoảng 60 km, thì Koalitsiya-SV có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70 km, và được phát triển chuyên biệt để tiêu diệt các vị trí kiên cố nằm sâu sau chiến tuyến.

Mẫu lựu pháo 152mm này đặc biệt nổi bật với tốc độ bắn tối đa lên tới 20 phát/phút, trong khi mức 6-8 phát/phút vốn đã được coi là tiêu chuẩn cho các hệ thống cùng loại.

Hệ thống này có thể đạt độ chính xác sai số chỉ khoảng 2 mét khi hoạt động ở tầm bắn tối đa, khiến các chuyên gia Nga ví von nó như một "khẩu súng bắn tỉa". Nhận định về khả năng của mẫu lựu pháo này, chuyên gia Vadim Kozyulin từ Học viện Khoa học Quân sự Nga vào năm 2020 đã quan sát và cho biết:

“Koalitsiya sở hữu những loại đạn dược rất đáng gờm. Ngoài đạn nổ mạnh văng mảnh, nó còn có đạn chùm, thậm chí là đạn xuyên giáp với tọa độ dẫn đường bằng laser trong quá trình bay. Loại đạn sau được gọi là 'Krasnopol', được phát triển dành riêng cho Koalitsiya… Kíp trắc thủ có thể nhập tọa độ vào máy tính của Koalitsiya. Những dữ liệu này không chỉ đến từ các quan sát viên mặt đất mà còn được truyền tín hiệu vô tuyến từ máy bay không người lái (UAV). Dữ liệu được nhập tự động, sau đó pháo sẽ tự khóa mục tiêu.”

Tuy nhiên, do nhiều chương trình vũ khí của Nga vẫn chưa đạt được các thông số kỹ thuật như đã hứa hẹn, nên vẫn chưa chắc chắn liệu Koalitsiya-SV có thực sự mạnh mẽ như những gì các nguồn tin chính thống quảng bá hay không.

Do đó, mức độ hữu ích của các công nghệ và bí quyết từ quá trình phát triển nó đối với các chương trình của Triều Tiên vẫn còn là một dấu hỏi. Việc hệ thống này chưa được xuất khẩu cũng như quy mô mua sắm rất hạn chế — bất chấp pháo binh đóng vai trò trung tâm trong cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine — đã đặt ra thêm nhiều nghi vấn.

Một khả năng đáng chú ý là chương trình Juche-107 sẽ không chỉ tạo ra một loại lựu pháo tự hành có năng lực tương đương hoặc vượt trội, mà còn có thể thực hiện điều đó nhanh chóng hơn, cho phép pháo binh Triều Tiên nới rộng lợi thế so với các đối thủ Nga.

Trong bối cảnh Nga đã mua lựu pháo của Triều Tiên với quy mô đáng kể, điều này có thể mở đường cho việc Bộ Quốc phòng Nga mua sắm Juche-107 cho lực lượng của chính mình trong tương lai, nếu chương trình Koalitsiya-SV không đạt kỳ vọng hoặc Nga gặp khó khăn trong việc đưa nó vào sản xuất hàng loạt theo quy mô dự kiến.