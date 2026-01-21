Anh Phạm Quốc Anh (trú tại Nam Từ Liêm) cho biết đây là lần đầu anh được chứng kiến một buổi bắn thử pháo hoa có quy mô và hiệu ứng lớn như vậy. “Đứng xa nhưng vẫn thấy rõ từng loạt pháo hoa nổ trên cao, cảm giác rất choáng ngợp, quá đẹp và quy mô”, anh Quốc Anh chia sẻ.