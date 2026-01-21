Pháo hoa rực sáng bầu trời Thủ đô trong buổi tổng duyệt chương trình mừng Đại hội XIV của Đảng Nhóm Phóng viên | 21/01/2026 22:08 Báo lỗi cho Soha Tối 21/1, hàng trăm quả pháo hoa hỏa thuật được bắn thử trong buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 20h ngày 21/1, những loạt pháo hoa hỏa thuật đầu tiên được kích hoạt trên bầu trời khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở màn buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Pháo hoa được bắn thử liên tục trong khoảng 5 phút, tạo nên không gian ánh sáng sôi động, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Dù chỉ ở quy mô thử nghiệm, màn trình diễn đã phần nào hé lộ quy mô, tính chất và mức độ đầu tư công phu cho sự kiện chính thức diễn ra trong tối 23/1/2026. Việc bắn thử nhằm kiểm tra toàn diện các yếu tố kỹ thuật, từ bảo đảm an toàn tuyệt đối, độ chính xác về thời gian đến sự đồng bộ giữa âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng hỏa thuật. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho trận địa pháo hoa chính thức có quy mô gấp hàng trăm lần, đặc biệt là màn pháo hoa tầm cao trong đêm diễn chính. Theo ban tổ chức, kịch bản bắn pháo hoa hôm nay chỉ bắn tương đương 5% lượng pháo so với màn trình diễn chính thức. Theo đại diện Ban Tổ chức, việc tổ chức các buổi sơ duyệt và tổng duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm chương trình diễn ra thành công. Trình diễn pháo hoa nghệ thuật khác biệt hoàn toàn so với việc bắn pháo hoa thông thường khi kịch bản được các chuyên gia pháo hoa xây dựng chặt chẽ, đảm bảo đồng bộ giữa ánh sáng, màu sắc và thanh âm Pháo hoa liên tục thay đổi hình dáng, từ những chùm sáng tròn, hình ngôi sao đến các hiệu ứng tạo hình mềm mại, bắt mắt. Anh Phạm Quốc Anh (trú tại Nam Từ Liêm) cho biết đây là lần đầu anh được chứng kiến một buổi bắn thử pháo hoa có quy mô và hiệu ứng lớn như vậy. “Đứng xa nhưng vẫn thấy rõ từng loạt pháo hoa nổ trên cao, cảm giác rất choáng ngợp, quá đẹp và quy mô”, anh Quốc Anh chia sẻ. Chương trình bắn pháo hoa chính thức diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1/2026, theo tổng thể của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Màn trình diễn này được đánh giá là sự kiện bắn pháo hoa có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Hà Nội. Tổng số pháo hoa sử dụng lên tới gần 10.000 đơn vị, trong đó có khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun và hơn 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật, đưa số lượng pháo hoa tầm cao cao gấp gần 7 lần so với các sự kiện thường niên trước đây. Đại hội XIV của Đảng rút ngắn 1,5 ngày làm việc, dự kiến bế mạc ngày 23/1 Tags Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/phao-hoa-ruc-sang-bau-troi-thu-do-trong-buoi-tong-duyet-chuong-trinh-mung-dai-hoi-xiv-cua-dang-ar999564.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha