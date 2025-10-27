Theo đại diện công ty, họ đã trình bày phiên bản cập nhật của một dự án đã bị hủy bỏ trước đó, để có thể sử dụng trong hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome đầy hứa hẹn.

Một đồ họa thông tin từ General Atomics Electromagnetic Systems cho thấy hệ thống đa năng này có khả năng phóng đầu đạn với tốc độ lên tới Mach 6.

Tổng cộng 3 phiên bản của pháo điện tử đã được trình bày với công suất đầu ra từ 3 đến 32 megajoule.

Các thiết kế pháo điện từ của General Atomics.

Công ty General Atomics lưu ý rằng các hệ thống này có thể đánh chặn cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Nhà sản xuất nhấn mạnh rằng các sản phẩm của họ đã thu hút sự quan tâm lớn từ quốc tế.

Mặc dù không nêu tên cụ thể các quốc gia, nhưng một đại diện của doanh nghiệp cho biết Washington đã hợp tác với một số đối tác theo hướng này.

Bất chấp việc đóng cửa các chương trình của Hoa Kỳ vào năm 2021, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp và Đức vẫn tiếp tục phát triển trong lĩnh vực pháo điện từ.

Pháo điện từ của Nhật Bản trên tàu thử nghiệm vũ khí JS Asuka (ASE-6102).

Tokyo và Bắc Kinh đã trình bày các hệ thống thử nghiệm được lắp đặt trên tàu, trong khi Pháp, Đức và Nhật Bản đang tiến hành nghiên cứu chung.

Bất chấp việc Hải quân và Lục quân Hoa Kỳ chấm dứt dự án, General Atomics vẫn tiếp tục phát triển thử nghiệm và cải tiến công nghệ để sử dụng trong các hệ thống phòng không.

Kể từ đó, công ty đã loại bỏ được nhiều vấn đề kỹ thuật lớn, bao gồm cả hiện tượng nòng pháo bị mòn nhanh, vốn trước đây hạn chế khả năng ứng dụng thực tế của pháo điện từ trong thực địa.