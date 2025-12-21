Hệ thống radar 3D PKL và hệ thống chống máy bay không người lái SERP, do công ty con RosEl của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec phát triển, cho phép xây dựng một "pháo đài điện tử" xung quanh các cơ sở hạ tầng - một tuyến phòng thủ đa lớp chống lại máy bay không người lái, Rostec đã thông báo điều này trên kênh Telegram của mình.

Nhà sản xuất lưu ý rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường liên quan đến máy bay trinh sát, UAV được thiết kế để làm suy yếu hệ thống phòng không và các nhóm tấn công.

"Hệ thống phòng thủ đa mạch sử dụng các giải pháp chống máy bay không người lái với nhiều chức năng khác nhau cho phép chúng ta vô hiệu hóa toàn bộ mối đe dọa như vậy. RosEl sản xuất thiết bị chuyên dụng cho từng mạch phòng thủ, có thể hoạt động riêng lẻ hoặc toàn bộ hệ thống", đại diện Rostec giải thích.

Hệ thống radar 3D PKL do Công ty RosEl phát triển.

Hệ thống radar thụ động 3D PKL đã được phát triển để phát hiện và theo dõi mục tiêu. Nó có thể đồng thời theo dõi hàng chục đối tượng ở phạm vi vài kilomet. Hệ thống này có thể được bổ sung bằng tổ hợp Ogonyok - thiết bị thu nhận tín hiệu video từ camera của máy bay không người lái.

Hệ thống SERP gây nhiễu các mục tiêu đã được phát hiện. Chúng triệt tiêu toàn bộ kênh điều khiển, định vị và liên lạc của máy bay không người lái, làm gián đoạn nhiệm vụ bay của chúng. Một hệ thống phòng thủ khác có thể được xây dựng bằng cách sử dụng trạm di động 1L65E, giúp phát hiện và phân loại các nguồn phát xạ vô tuyến.

Vào tháng 11, chuyên gia quân sự Yuri Knutov báo cáo rằng hệ thống chống máy bay không người lái mới "Serp-P6", được phát triển để bảo vệ cầu, có khả năng vô hiệu hóa hầu hết các hệ thống định vị.