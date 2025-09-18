Pháo đài mới trỗi dậy dọc biên giới Nga

Hãng tin RT dẫn nguồn Đài truyền hình Estonia ERR hôm 16/9 đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đã bắt đầu cho đào một con hào chống tăng dài nhiều km dọc biên giới với Nga.

Động thái này, được coi là một biện pháp an ninh, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moscow và NATO, đặc biệt là sau những cáo buộc gần đây về việc máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Moscow phủ nhận mọi cáo buộc và nhấn mạnh rằng Warsaw không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan.

Công trình đào hào hống tăng đang được tiến hành ở Estonia. Ảnh: BQP Estonia

ERR dẫn lời Trung tá Ainar Afanasjev thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Estonia cho biết: "Đến cuối năm 2027, chúng tôi sẽ có hơn 40 km hào chống tăng sẵn sàng, cùng với gần 600 boongke".

Con hào sẽ được gia cố bằng dây thép gai và hệ thống răng rồng - những dãy khối bê tông hình kim tự tháp được thiết kế để chặn xe bọc thép. Kế hoạch này là một phần của khu vực phòng thủ Baltic rộng lớn hơn, một khu vực kiên cố dọc biên giới đất liền giữa Estonia và Nga, trải dài khoảng 4.000 km2.

Chính quyền Estonia đã bắt đầu lắp đặt các cổng và rào chắn kim loại tại một cửa khẩu biên giới quan trọng ở Narva, và đang có kế hoạch xây dựng thêm nhiều công sự tương tự tại các trạm kiểm soát khác.

Giống như các nước láng giềng vùng Baltic là Latvia và Lithuania, Tallinn đã áp dụng lập trường ngày càng cứng rắn đối với Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, coi Moscow là mối đe dọa.

Estonia cũng cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 5% GDP bắt đầu từ năm 2026, trở thành một trong những nước chi tiêu quân sự lớn nhất trong khối.

Điện Kremlin đã bác bỏ những tuyên bố như vậy là vô căn cứ và gọi động thái của các quốc gia Baltic là "bài Nga", đồng thời nhắc lại rằng Nga không có ý định tấn công châu Âu.

