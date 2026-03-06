Pháo đã đúng!

Sau khi tham gia Thỏ Ơi!!, Pháo (Diệu Huyền, sinh năm 2003) càng được công chúng chú ý nhiều hơn. Không chỉ xoay quanh câu chuyện diễn xuất của cô nàng, nhiều người còn quan tâm đến sự thay đổi nhan sắc của cô nàng. Điều không thể phủ nhận là cô nàng ngày càng xinh đẹp hơn hẳn so với trước đây.

Mới đây một bài đăng về sự thay đổi trên gương mặt của Pháo trong quá khứ và hiện tại đã viral. Nhiều người cho rằng diện mạo của cô nàng ngày sắc sảo, sống mũi cao và gọn gàng, từng đường nét đều gây tượng.

Nhan sắc của Pháo ngày càng thay đổi theo thời gian

Ở nhiều góc chụp khác cho thấy sự thay đổi của Pháo

Ngay cả thần thái khi biểu diễn cũng đã rất khác

Vì vậy cộng đồng mạng cho rằng những thay đổi này của Pháo là tích cực, dành lời khen nhan sắc thăng hạng cho cô nàng: “Bạn này nâng mũi nên nhìn nó thay đổi hết”, “Giảm cân thấy rõ mà”, “Pháo xinh hơn hẳn từ khi nâng mũi đó”, “Công nhận Pháo hợp tóc ngắn ghê, trước thấy nhan sắc cũng bình thường thôi nhưng từ lúc để tóc ngắn cái thấy nhan sắc được mở phong ấn luôn á”, “Bả xinh nha trời, dáng đẹp mà nhìn kỹ mặt thấy nét cuốn”, “Có thẩm mỹ rồi thì tất nhiên xinh hơn trước”, “Hồi xưa tui không thấy bả xinh thiệt, giờ càng ngày càng xinh”, “Công nhận Pháo nhan sắc thăng hạng thật. Quá xinh”,...

Bản thân Pháo cũng từng thẳng thắn chia sẻ về chuyện nhan sắc và việc can thiệp thẩm mỹ. Nữ rapper công khai chuyện sửa mũi vào đầu năm 2025. Cô để lộ hình ảnh chiếc mũi còn đang dán băng keo định hình.

Pháo xác nhận đã sửa mũi hồi đầu năm 2025

Nhiều người còn quan tâm đến một vài sự thay đổi khác của Á quân King of Rap, dự đoán cô đã can thiệp cằm và vòng 1 để gợi cảm hơn. Trong một số bức ảnh hoặc video biểu diễn, vóc dáng của nữ rapper được nhận xét đầy đặn hơn. Tuy nhiên Pháo chưa từng chia sẻ về nghi vấn này.

Trong một talkshow vào đầu năm 2026, Pháo tâm sự cô từng tự ti về nhan sắc nhưng sau khi tham gia Em Xinh Say Hi thì đã tự tin giới thiệu mình là “em xinh” Pháo.

“Ngày xưa em luôn tự ti về nhan sắc của em. Không thể nào em đi ra ngoài mà em giới thiệu em là em xinh được, chắn có người thấy em không xinh. Con mắt thẩm mỹ của người ta khác và người ta thấy ‘Cô này chả xinh tí nào cả’ nhưng vì mình tham gia Em Xinh nên mình được tự quyền khen mình xinh trước mặt khán giả và không ai phản ứng gì cả” - cô nói.

Một số hình ảnh của Pháo gần đây

Pháo bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi tham gia King of Rap 2020. Khi đó cô nàng mới 17 tuổi nhưng đã chứng minh năng lực và trở thành Á quân của chương trình. Sau đó cô tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và sở hữu "gia tài" ca khúc tự sáng tác khá ấn tượng, trong đó có Hai Phút Hơn - bản hit gần 360 triệu view trên YouTube.

Tháng 8/2024, Pháo gây ngỡ ngàng khi cắt phăng mái tóc của mình, xuất hiện với chiếc đầu đinh khi tham gia Sao Nhập Ngũ và giữ mái tóc này từ đó đến nay. Ban đầu cô chỉ cắt tóc để tham gia chương trình nhưng tình cờ lúc đó được biết đến hoạt động hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư nên đã hiến tóc.

Hiện tại Pháo vẫn đang là một trong những gương mặt trẻ có hoạt động khá nổi bật, nhận về nhiều tình cảm từ người hâm mộ.

(Tổng hợp)