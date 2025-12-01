Sự kiện này đánh dấu một đợt triển khai hệ thống pháo hạng nhẹ của Trung Quốc ở nước ngoài khi cục diện xung đột tiếp tục thay đổi. Trước đó vũ khí này đã được ghi nhận nằm trong tay Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) do UAE hỗ trợ ở Sudan.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là đơn vị vận hành nước ngoài duy nhất được xác nhận của AH4 bên ngoài Trung Quốc.

Việc hệ thống pháo công nghệ cao này được đưa vào nhiều cuộc xung đột khu vực nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Abu Dhabi đối với các lực lượng đối tác và vai trò liên tục của họ trong việc định hình cán cân quân sự ở Yemen và Sudan.

AH4, do tập đoàn quốc doanh Norinco của Trung Quốc sản xuất, là một loại lựu pháo kéo hạng nhẹ 155 mm được thiết kế để mang lại khả năng cơ động chiến thuật cao hơn so với pháo hạng nặng truyền thống.

Hệ thống này nặng khoảng 4,5 tấn, chỉ bằng một phần nhỏ so với loại lựu pháo kéo cũ nặng 18 tấn, cho phép cơ động bằng trực thăng hạng nặng như CH-47 hoặc Mi-26 và máy bay vận tải chiến thuật như C-130 hoặc Y-8.

Lựu pháo AH4 155 mm do Trung Quốc sản xuất.

Thiết kế của Norinco tương tự lựu pháo hạng nhẹ M777 do Mỹ sản xuất, có khối lượng tương đương khoảng 4,2 tấn. Cả hai hệ thống này đều được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hỏa lực tầm xa, có thể nhanh chóng di chuyển qua địa hình hiểm trở và đưa vào chiến trường bằng đường hàng không.

Như đã lưu ý trong nhiều đánh giá, AH4 có tầm bắn lên đến 40 km khi được trang bị đạn pháo tăng tầm, cho phép nó hỗ trợ các đơn vị bộ binh cơ động và tấn công mục tiêu từ xa mà không cần dựa vào các bệ pháo hạng nặng, kém cơ động.

Hình ảnh từ Yemen cho thấy khẩu lựu pháo được triển khai cùng Lữ đoàn Southern Giants - một trong những đội hình mạnh nhất do UAE hậu thuẫn tham gia chiến đấu với lực lượng Houthi dọc theo các tiền tuyến quan trọng.

Sự xuất hiện của AH4 diễn ra sau những bức ảnh đã được xác minh về cùng một hệ thống ở Sudan, được các đơn vị RSF, vốn nhận sự hỗ trợ rộng rãi từ UAE sử dụng.

Các nhà phân tích theo dõi dòng chảy vũ khí trong khu vực lưu ý rằng sự hiện diện của cùng một hệ thống Trung Quốc trong hai cuộc xung đột mà Abu Dhabi đóng vai trò trung tâm, khó có thể là ngẫu nhiên.

UAE từ lâu đã đầu tư vào việc hiện đại hóa hỏa lực cho các lực lượng đối tác, và tính cơ động của AH4 mang lại lợi thế trong những môi trường đòi hỏi việc tái triển khai nhanh chóng.

Lựu pháo này có thể được triển khai gấp rút, bắn chính xác và cơ động nhanh trước khi các mối đe dọa phản pháo xuất hiện - một khả năng được đánh giá cao ở cả địa hình hiểm trở của Yemen và chiến trường phân tán của Sudan.

Cả Trung Quốc và UAE đều chưa công khai đề cập đến việc chuyển giao hệ thống này hoặc giao nó cho các nhóm ủy nhiệm hoặc đối tác. Bắc Kinh thường kiểm soát chặt chẽ thông tin công khai liên quan đến xuất khẩu vũ khí, trong khi Abu Dhabi vẫn tránh tiết lộ chi tiết về thiết bị mà họ cung cấp cho các lực lượng đồng minh.