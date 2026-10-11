Pháo binh Ukraine tấn công chính xác bằng đạn dẫn đường tầm xa Vulcano cực mạnh

Ukraine có thể đang lên kế hoạch mua đạn pháo tầm xa Vulcano 155mm sau khi ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Diehl Defence của Đức.

Thông tin này được đưa ra bởi tổ chức Viện trợ Đức cho Ukraine, sau khi phân tích kết quả của các thỏa thuận giữa Ukraine và Đức đạt được vào ngày 4/10, tại Kiev.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, Bộ Quốc phòng đã ký 3 bản ghi nhớ với Diehl Defence về việc cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T, tên lửa cho tổ hợp này và đạn pháo chính xác cao. Bản ghi nhớ cuối cùng trong số này có thể quy định việc mua đạn Vulcano.

Bài báo lưu ý thời gian giao hàng dự kiến sẽ phụ thuộc vào việc ký kết hợp đồng và số lượng đặt mua.

Theo đánh giá của bên đối thoại với tổ chức Viện trợ Đức cho Ukraine, trong điều kiện thuận lợi, lô hàng đầu tiên gồm vài trăm quả đạn pháo có thể được chuyển giao ngay cuối năm 2026.

Trước đó, trang Military đưa tin vào năm 2022, Đức đã tuyên bố mua 255 quả đạn pháo Vulcano cho Ukraine. Lô hàng đầu tiên đã được giao cho Quân đội Ukraine vào tháng 3/2023.

Sau đó, việc sử dụng đạn pháo Vulcano 155 BER không điều khiển đã được ghi lại trên video cùng với pháo tự hành PzH 2000 của Đức, trang bị cho Lữ đoàn Pháo binh số 43.

Một quả đạn pháo Vulcano 155 BER được bắn từ pháo tự hành PzH 2000 của Đức tại Ukraine.

Vulcano là một dòng đạn pháo tầm xa được phát triển bởi công ty Leonardo của Ý và Diehl Defence của Đức. Loại đạn 155mm này có hai phiên bản: Không điều khiển BER (Ballistic Extended Range) và điều khiển GLR (Guided Long Range).

Đặc điểm nổi bật của chúng là thiết kế cỡ nòng nhỏ hơn, cho phép tăng tầm bắn mà không cần sử dụng động cơ tên lửa.

Với các khẩu pháo có nòng dài gấp 52 đường kính (L/52), bao gồm cả PzH 2000 và RCH 155, đạn pháo Vulcano BER không điều khiển có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 50km, còn đạn pháo GLR có điều khiển sẽ bắn trúng mục tiêu từ cự ly lên tới 70km.

Các loại đạn này cũng tương thích với những hệ thống pháo 155mm L/39, bao gồm cả pháo tự hành M777 của Mỹ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tầm bắn bị giảm khá nhiều: Đối với đạn BER, cự ly chỉ còn 36km, và đối với đạn GLR, tầm bắn tối đa 55km.

Đạn dẫn đường Vulcano GLR có vòng tròn sai số so với mục tiêu không quá 5m khi nhắm vào tọa độ. Trong phiên bản với đầu dò laser bán chủ động, con số này giảm xuống còn 3m, cho phép bắn trúng cả mục tiêu di động nếu chúng được chiếu xạ bằng laser. Một thiết bị điều khiển hỏa lực đặc biệt được sử dụng để lập trình đạn trước khi bắn.

Vulcano dài 950mm và nặng khoảng 36kg. Ở phiên bản không điều khiển, khối lượng chất nổ xấp xỉ 7,5kg, còn ở biến thể dẫn đường, khối lượng giảm khoảng 30%. Khả năng phá hủy mục tiêu bổ sung được tăng cường bởi các mảnh vỡ vonfram đặt xung quanh thân đạn.