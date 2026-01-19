Đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn do Công ty Medistar Việt Nam thực hiện, hoạt động từ năm 2012 đến 2025, tiêu thụ hàng trăm tấn sản phẩm với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lào Cai cùng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an và Công an TP Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.
Trước đó, vào ngày 5/1, Công an tỉnh Lào Cai cùng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác với hàng trăm CBCS tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm tại Hà Nội.