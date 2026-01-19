Công an tỉnh Lào Cai cùng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an và Công an TP Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó, vào ngày 5/1, Công an tỉnh Lào Cai cùng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác với hàng trăm CBCS tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm tại Hà Nội.

Nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội nơi đang sản xuất và đóng gói hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa đi tiêu thụ

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Các đối tượng để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa

Hàng loạt thực phẩm chức năng giả như collagen, vitamin, thuốc bổ gan, đại tràng, xương khớp… bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong đường dây sản xuất – buôn bán quy mô đặc biệt lớn