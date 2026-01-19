HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phanh phui “đế chế” thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ: Hàng trăm tấn collagen, vitamin tuồn ra thị trường suốt 13 năm

Nam An |

Đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn do Công ty Medistar Việt Nam thực hiện, hoạt động từ năm 2012 đến 2025, tiêu thụ hàng trăm tấn sản phẩm với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lào Cai cùng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an và Công an TP Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó, vào ngày 5/1, Công an tỉnh Lào Cai cùng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác với hàng trăm CBCS tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm tại Hà Nội.

Phanh phui đường dây thực phẩm chức năng giả 1 . 800 Tỷ đồng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội nơi đang sản xuất và đóng gói hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa đi tiêu thụ

Phanh phui đường dây thực phẩm chức năng giả 1 . 800 Tỷ đồng tại Việt Nam - Ảnh 2.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Các đối tượng để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước.Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Các đối tượng để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Phanh phui đường dây thực phẩm chức năng giả 1 . 800 Tỷ đồng tại Việt Nam - Ảnh 3.

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa

Phanh phui đường dây thực phẩm chức năng giả 1 . 800 Tỷ đồng tại Việt Nam - Ảnh 4.

Hàng loạt thực phẩm chức năng giả như collagen, vitamin, thuốc bổ gan, đại tràng, xương khớp… bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong đường dây sản xuất – buôn bán quy mô đặc biệt lớn

Phanh phui đường dây thực phẩm chức năng giả 1 . 800 Tỷ đồng tại Việt Nam - Ảnh 5.

Khởi tố 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.Khởi tố 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.Khởi tố 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.Khởi tố 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Gần 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 5 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn, khởi tố Tổng giám đốc Đoàn Trung Đức
Tags

thực phẩm chức năng giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại