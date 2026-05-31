Phần ứng xử đưa Hương Giang trở thành Á hậu Hòa bình Quốc tế All Stars

Tối 30/5, chung kết cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia Vanessa Pulgarín. Đại diện Ghana Faith Maria Porter giành ngôi vị á hậu 1, trong khi đại diện Việt Nam Hương Giang được xướng tên ở vị trí á hậu 2.

Ở đêm thi quyết định, Hương Giang trả lời lưu loát bằng tiếng Anh khi nhận câu hỏi ứng xử để vào top 3 và câu hỏi chung của top 3 để chọn ra hoa hậu.

'Tôi tỏa sáng vì mọi người'

Tại vòng ứng xử cuối dành cho top 3, các thí sinh cùng nhận câu hỏi chung: “Bạn sở hữu phẩm chất nào để trở thành ngôi sao, và làm cách nào để mọi người nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?”.

Hương Giang mở đầu phần trả lời bằng trải nghiệm hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí và sắc đẹp. Người đẹp cho rằng khoảng thời gian giúp cô nhận ra lòng dũng cảm có thể thay đổi số phận con người.

Theo Hương Giang, nếu không từ bỏ, mỗi người hoàn toàn có thể trở thành người viết nên lịch sử thay vì chỉ đứng bên ngoài quan sát. Chính từ những hành trình vượt khó, con người có thể tạo ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho người khác trong những giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh không có giấc mơ nào là quá lớn hay bất khả thi nếu chúng ta đủ kiên trì. Sự can đảm, nỗ lực bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc có thể giúp cá nhân dẫn dắt cộng đồng, tạo ra thay đổi tích cực và góp phần khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Câu trả lời về sự dũng cảm giúp Hương Giang đăng quang Á hậu 2 MGI All Stars.

Hương Giang nói cô đến với Miss Grand International All Stars để chứng minh sự quyết tâm có thể biến ước mơ thành hiện thực. “Tôi không phải là một ngôi sao vì tôi tỏa sáng cho riêng mình. Tôi là một ngôi sao vì tôi tỏa sáng vì mọi người”, người đẹp chia sẻ, đồng thời khẳng định mong muốn dùng ánh sáng của bản thân để mở ra cơ hội, hy vọng và niềm tin cho cộng đồng.

Đại diện Colombia Vanessa Pulgarín - người sau đó đăng quang hoa hậu mang đến phần trả lời nhấn mạnh niềm tin vào bản thân và tinh thần theo đuổi mục tiêu đến cùng. Người đẹp khẳng định dù có bao nhiêu cánh cửa khép lại hay sự hoài nghi từ người khác, con người vẫn phải giữ vững niềm tin rằng mình có thể làm được.

Vanessa cho biết cô đến với cuộc thi với mục tiêu chiến thắng và xem sân khấu sắc đẹp là nơi bản thân thuộc về. Người đẹp Colombia nói sự hiện diện của cô trong đêm chung kết là kết quả của quá trình không ngừng nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực.

Trong khi đó, Faith Maria Porter của Ghana lựa chọn chia sẻ câu chuyện cá nhân gắn với hành trình vượt qua định kiến về ngoại hình và màu da. Người đẹp cho biết từng nhiều lần bị nói không đủ xinh đẹp hay không đủ tốt, nhưng điều đó càng khiến cô thêm tự hào về bản sắc của mình.

Faith nhấn mạnh một nữ hoàng sắc đẹp không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn phải tạo tác động tích cực đến cộng đồng. Với cô, giá trị lớn nhất là khả năng giúp những cô gái trẻ tự tin hơn vào bản thân và dám tự hào về chính con người mình.

5 câu hỏi ứng xử nhận nhiều lời khen

Trước khi bước vào top 3, Hương Giang cùng bốn thí sinh xuất sắc của Miss Grand International All Stars trải qua phần thi ứng xử riêng với câu hỏi từ ban giám khảo.

Đại diện Việt Nam nhận câu hỏi từ giám khảo Omar Harfouch, người được xem là khó tính bậc nhất cuộc thi: “Khán giả bình chọn bằng trái tim, còn chúng tôi chấm điểm bằng trách nhiệm. Điều duy nhất bạn có mà không ai trên sân khấu này có thể sao chép là gì?”.

Trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh với phong thái tự tin, Hương Giang nói cô không có mặt tại cuộc thi chỉ để đại diện cho vẻ đẹp mà còn cho sự kiên cường và hành trình sống của chính mình.

Người đẹp khẳng định không ai trên sân khấu có thể sao chép câu chuyện cá nhân của cô. Hương Giang nhấn mạnh điều khác biệt nhất nằm ở tinh thần tiên phong khi cô là một trong những phụ nữ chuyển giới đầu tiên tạo dấu ấn tại sân chơi sắc đẹp quốc tế và mở ra những cánh cửa mới cho lịch sử các cuộc thi nhan sắc.

“Tôi sẵn sàng truyền cảm hứng cho mọi người”, Hương Giang nói, đồng thời cho biết mong muốn lớn nhất là chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể vượt qua giới hạn của bản thân để chạm tới ước mơ.

Top 5 MGI All Stars trong phần thi ứng xử.

Câu trả lời mang thông điệp đại diện cộng đồng giúp Hương Giang nhận số điểm cao từ ban giám khảo, trở thành một trong ba thí sinh bước tiếp vào vòng ứng xử cuối.

Ở phần thi top 5, các thí sinh còn lại cũng mang đến nhiều thông điệp xã hội đáng chú ý. Đại diện Cộng hòa Czech Mariana Bečková chia sẻ về hành trình vượt qua những tổn thương quá khứ và nỗi sợ hãi để trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời mong muốn câu chuyện cá nhân có thể tiếp thêm động lực cho người khác.

Faith Maria Porter của Ghana nói về lòng dũng cảm và sự kiên cường, cho rằng thành công không nằm ở việc chưa từng thất bại mà ở khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Vanessa Pulgarín của Colombia lựa chọn đề cập tinh thần đoàn kết trong cộng đồng sắc đẹp quốc tế, nhấn mạnh tình yêu thương và sự kết nối có thể giúp xóa nhòa khoảng cách giữa các quốc gia.

Trong khi đó, đại diện Philippines Gazini Ganados gây xúc động khi kể trải nghiệm từng trở thành nạn nhân của bắt nạt trên mạng, đồng thời bày tỏ mong muốn dùng tiếng nói cá nhân để nâng cao nhận thức về những vấn đề xã hội và cộng đồng đang đối mặt.

Trước đó, Hương Giang là thí sinh đầu tiên được xướng tên vào top 5 sau phần thi dạ hội. Bảng điểm công bố cho thấy cô dẫn đầu tổng điểm, gồm điểm ban giám khảo và bình chọn từ khán giả, cho thấy sự đầu tư của cộng đồng fan, đại diện Việt Nam tại mùa giải đầu tiên của Miss Grand International All Stars.