Phần ứng xử cồng kềnh của Hoa hậu Xuân Hạnh: Do Kim Duyên nói tiếng Anh dở hay thí sinh cố tình câu giờ?

Tối 5/10, chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2024 diễn ra tại TP.HCM . Chủ nhân vương miện thuộc về Miss Cosmo Indonesia - Ketut Permeta Juliastrid. Đại diện Việt Nam Bùi Xuân Hạnh dừng chân ở top 5. Đáng chú ý, phần thi ứng xử với giám khảo của Xuân Hạnh gây bàn tán trên MXH.

Theo đó, Xuân Hạnh được giám khảo là Á hậu Kim Duyên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh: "Should someone be successful in other to be in impactful?" (Tạm dịch: Bạn có nghĩ rằng một người thành công mới tạo nên được sự ảnh hưởng hay không? ). Dù giám khảo Kim Duyên phát âm khá rõ ràng và chậm rãi, Xuân Hạnh vẫn đề nghị nhận được sự hỗ trợ của phiên dịch để hiểu rõ câu hỏi.

Điều khiến khán giả thắc mắc hơn cả là ngay sau đó Xuân Hạnh lại trả lời ứng xử hoàn toàn bằng tiếng Anh: "Một người thành công có thể tác động đến người khác vì họ phải làm việc chăm chỉ và tin vào những gì họ muốn làm. Đó là lý do họ có thể truyền cảm hứng cho số đông. Và tôi tin rằng, nếu tôi trở thành Miss Cosmo 2024, không chỉ bằng lời nói, tôi có thể làm việc chăm chỉ, hành động và làm mọi thứ mà tôi tin tưởng vào b ản thân.

Tôi cũng muốn cống hiến nhiều hơn cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Và tôi tự hào nói với mọi người rằng tôi là người Việt Nam". Hành động của Xuân Hạnh gây tranh luận trái chiều dữ dội trong cộng đồng fan sắc đẹp.

Phần thi ứng xử của Xuân Hạnh tại chung kết Miss Cosmo 2024

Nhiều khán giả đánh giá đây phần thi ứng xử cồng kềnh, khó hiểu nhất tại 1 cuộc thi nhan sắc khi giám khảo người Việt hỏi thí sinh người Việt bằng tiếng Anh, thí sinh người Việt nhờ phiên dịch người Việt dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và cuối cùng thí sinh người Việt lại trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng Xuân Hạnh cố ý dùng phiên dịch để câu giờ, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị cho câu trả lời của mình. Cũng có netizen chê Xuân Hạnh kém tinh tế, khiến Á hậu Kim Duyên vô tình bị "soi" trình độ tiếng Anh.

Á hậu Kim Duyên hỏi thí sinh bằng tiếng Anh...

... Xuân Hạnh không hiểu tiếng Anh nên nhờ phiên dịch dịch sang tiếng Việt, rồi trả lời bằng tiếng Anh

Giữa làn sóng tranh cãi và nghi vấn cố tình câu giờ, Xuân Hạnh đã có những chia sẻ với chúng tôi sau đêm chung kết: "Thật ra lúc đó Hạnh rất hồi hộp, áp lực và không thể nghĩ thêm gì khi bước vào phần thi ứng xử. Hạnh cũng tự nhận thức được là mình đã trả lời lặp ý. Hạnh xin khẳng định mình không câu giờ. Ban đầu, Hạnh đã có ý định nhờ phiên dịch rồi. Trong lúc Hạnh tìm kiếm sự hỗ trợ của phiên dịch, Hạnh thấy thời gian dành cho phần thi của mình vẫn chạy. Và trong khoảnh khắc tích tắc thôi, Hạnh đã quyết định sử dụng tiếng Anh để trả lời câu hỏi. Đó là lý do dẫn tới phần thi ứng xử gây tranh luận của Hạnh. Mong mọi người thông cảm cho Hạnh".

Xuân Hạnh phủ nhận việc cố tình câu giờ trong phần thi ứng xử (Clip: Đi soi sao đi)

Không chỉ vậy, việc đại diện Việt Nam vào top 5 chung cuộc cũng gây ra sự tranh cãi trong cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Không ít ý kiến cho rằng Xuân Hạnh có được lợi thế nhờ cuộc thi Miss Cosmo do Việt Nam tổ chức. Do đó, cô được ưu ái nên mới có thể "đánh bại" đối thủ mạnh đến từ Philippines hay Campuchia. Trao đổi với chúng tôi về nghi vấn này, Xuân Hạnh nói: "Hạnh nghĩ sẽ có rất nhiều người bàn tán về kết quả của mình trong cuộc thi. Tuy nhiên, mục đích của Hạnh đến Miss Cosmo là lan tỏa dự án cộng đồng bản thân đang thực hiện. Để trở thành 1 hoa hậu, Hạnh nghĩ người đó không chỉ cần nhan sắc mà cần sự lan tỏa, truyền cảm hứng. Tại cuộc thi năm nay, dự án của Hạnh chưa có sự lan tỏa rộng rãi. Và sau cuộc thi, Hạnh sẽ bắt tay thực hiện dự án của mình ngay lập tức".