Phản ứng sốc của cô gái khi biết sếp mình chính là... Quán quân Olympia: Quả này đố dám cãi!

Qua hơn 25 mùa phát sóng, quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia luôn là những cái tên khiến mạng xã hội “bùng nổ” sau mỗi trận chung kết. Không chỉ là người giành được vòng nguyệt quế danh giá, họ còn trở thành “gương mặt vàng trong làng truyền cảm hứng” với những câu chuyện thú vị.

Mới đây, mạng xã hội lại được phen dậy sóng trước một đoạn clip dễ thương được chia sẻ rộng rãi. Trong video, một nhân viên văn phòng đang chăm chú xem lại phần thi của quán quân Olympia Phan Đức Minh trên máy tính. Vừa xem, nữ nhân viên vừa nghĩ: “Sao người này trông quen quá”. Đến khi ngẩng đầu lên, cô mới “ngã ngửa” nhận ra người trong clip - quán quân Olympia năm ấy chính là… sếp của mình. Ngay lập tức, nữ nhân viên rơi vào trạng thái shock nhẹ vì sếp mình quá đỉnh.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhân viên nhận ra sếp mình chính là... Quán quân Olympia. (Nguồn TikTok: @top1romanplaza)

Sau khi đoạn clip này được lan truyền, netizen đồng loạt bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng thật bất ngờ khi một quán quân Olympia năm nào giờ lại trở thành “sếp nhà người ta” ngoài đời thực.

Thậm chí, nhiều người còn hài hước bình luận rằng nếu sếp là Quán quân Olympia thì mỗi lần bị mắng chắc cũng chẳng dám cãi, vì “người ta IQ cao thật, cãi lại kiểu gì cũng thua”. Đi làm mà gặp sếp từng đội vòng nguyệt quế thì chắc ngày nào đi họp cũng như đang bước vào vòng thi Vượt chướng ngại vật.

Một số bình luận của dân tình:

- Có sếp từng là quán quân Olympia chắc mỗi lần họp ai cũng phải chuẩn bị tinh thần như đang thi quý.

- Làm cùng sếp thông minh thế này chắc KPI cũng thành đề thi Về đích mất thôi.

- Không biết ở công ty có treo vòng nguyệt quế trong phòng họp không nữa.

- Mỗi lần bị sếp chỉnh mà sếp là quán quân Olympia thì chỉ biết gật đầu “vâng anh đúng rồi ạ”.

- Chỉ mong được đi làm chung để xem sếp giỏi tới mức nào, có khi được truyền cảm hứng học lại kiến thức phổ thông luôn.

Nữ nhân viên ngơ ngác...

...khi biết sếp mình là Quán quân Olympia Phan Minh Đức

Cho những ai chưa biết, Phan Minh Đức (cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 10, là thí sinh đầu tiên mang vòng nguyệt quế danh giá về cho thủ đô. Sau khi đăng quang, anh nhận học bổng du học ngành Tài chính và Kế toán tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia). Ngay từ năm thứ hai, Đức đã được làm trợ giảng và sau đó tốt nghiệp loại xuất sắc.

Khác với nhiều Quán quân Olympia khác chọn ở lại nước ngoài, anh Minh Đức quyết định quay về Việt Nam sau hơn 13 năm học tập và làm việc tại Úc. Anh từng được bạn bè gọi vui là “ông tổ nghề rửa bát” vì thời gian đầu du học, anh không ngại làm thêm công việc này để tự lập. Câu chuyện ấy sau này trở thành kỷ niệm đáng nhớ, gợi lại hình ảnh một chàng trai trẻ chăm chỉ, luôn sẵn sàng bắt đầu từ con số 0 để xây dựng tương lai.

Phan Minh Đức là thí sinh đầu tiên mang vòng nguyệt quế danh giá về cho thủ đô.

Trở về quê hương, Minh Đức lựa chọn theo đuổi lĩnh vực giáo dục - nơi anh tin mình có thể tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Hiện anh đảm nhiệm vai trò quản lý học thuật tại một trung tâm giáo dục ở Hà Nội, tham gia xây dựng các chương trình hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh Việt Nam định hình con đường học tập và sự nghiệp. Sau hơn một thập kỷ, quán quân Olympia năm nào vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn, điềm đạm và tinh thần học hỏi không ngừng.