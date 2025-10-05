Phản ứng quốc tế dồn dập khi ông Trump kêu gọi Israel ngừng oanh kích Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo châu Âu hoan nghênh cơ hội hòa bình

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên mạng X:

“Hamas tuyên bố sẵn sàng trao trả con tin và tham gia đối thoại dựa trên đề xuất mới nhất của Tổng thống Mỹ là tín hiệu đáng khích lệ. Cần nắm bắt thời điểm này. Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza và việc trả tự do cho toàn bộ con tin đang trong tầm tay.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc thả toàn bộ con tin và ngừng bắn tại Gaza đang ở trong tầm với. Cam kết của Hamas cần được thực hiện ngay. Chúng ta đang có cơ hội đạt bước tiến quyết định hướng tới hòa bình... “Tôi xin cảm ơn Tổng thống Trump đội ngũ của ông vì nỗ lực vì hòa bình.”

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh các con tin phải được thả. Hamas phải giải giới. Giao tranh cần chấm dứt ngay. Mọi việc phải diễn ra thật nhanh. Sau gần 2 năm, đây là cơ hội tốt nhất cho hòa bình. Đức sẽ tiếp tục đóng góp.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nói: “Việc Hamas chấp thuận kế hoạch hòa bình của Mỹ là một bước tiến quan trọng. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Tổng thống Trump, người đã đưa chúng ta đến gần hòa bình hơn bao giờ hết.

Ông cho đây là cơ hội để kết thúc giao tranh, đưa con tin trở về, và cho phép viện trợ nhân đạo đến tay những người đang cần giúp đỡ nhất.

Các nước kêu gọi ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Luis Albares phát biểu với đài RTVE rằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức, cho phép lương thực và viện trợ nhân đạo được đưa vào, việc trả tự do cho con tin — tất cả đều đáng hoan nghênh.

Dù vậy, đây chưa phải là bước đi cuối cùng và vẫn còn nhiều trở ngại. Hamas cần bị giải giới. Chúng tôi mong quân đội Israel chấm dứt hoàn toàn mọi hành động quân sự chống lại nhóm này.

Điều sẽ mang lại hòa bình cho người Palestine và người Israel là sự tồn tại của một nhà nước Palestine thực tế và khả thi.

Ngoại trưởng Ireland Simon Harris tuyên bố trên X: khoảnh khắc để chấm dứt nỗi thống khổ không thể chấp nhận này phải được tất cả nắm lấy. Hãy ngừng ném bom, im tiếng súng, chấm dứt nạn đói và cho phép viện trợ nhân đạo tràn vào Gaza.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên X:

“Chúng tôi hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Tổng thống Trump khi nỗ lực hòa bình tại Gaza đạt tiến triển rõ rệt. Việc Hamas cho thấy dấu hiệu sẵn sàng thả con tin là bước đi quan trọng. Ấn Độ sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ mọi nỗ lực hướng tới nền hòa bình bền vững và công bằng.”

Bộ Ngoại giao Jordan ra tuyên bố hoan nghênh phản ứng tích cực của Hamas trước kế hoạch của ông Trump, coi đây là bước quan trọng để chấm dứt chiến sự tại Gaza.

Amman cũng ca ngợi vai trò trung gian của Ai Cập và Qatar, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của Mỹ trong việc phản đối sáp nhập Bờ Tây. Jordan kêu gọi Israel lập tức dừng chiến dịch tấn công, mở cửa các lối qua lại cho viện trợ, và thúc đẩy tiến trình hòa bình dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Hình ảnh Gaza sau những đợt tấn công từ Israel.

Đồng minh phương Tây ủng hộ kế hoạch của Trump

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada hoan nghênh cam kết của Hamas từ bỏ quyền lực và trả tự do cho toàn bộ con tin, cả những người còn sống và đã thiệt mạng.

“Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên nhanh chóng biến cam kết thành hiện thực, thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực.” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese viết trên X:

“Australia hoan nghênh tiến triển trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump nhằm mang lại hòa bình cho Gaza. Cùng với các đối tác, Australia sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực chấm dứt chiến tranh và hướng tới giải pháp hai nhà nước công bằng, bền vững.”

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof nhận định những bước đi quan trọng hướng tới lệnh ngừng bắn tại Gaza nhờ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump. Việc Hamas tuyên bố sẵn sàng thả con tin và tham gia đàm phán trực tiếp là dấu hiệu tích cực. Kết thúc cuộc chiến khủng khiếp này đã ở rất gần.