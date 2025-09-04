Phản ứng mạnh với cáo buộc gây nhiễu GPS trên máy bay chở lãnh đạo EU

Nga phản ứng mạnh với cáo buộc gây nhiễu GPS trên máy bay chở Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Theo Brussels, vụ việc được cho là xảy ra trong chuyến đi của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen, tới Bulgaria vào tuần trước.

Tại cuộc họp báo hôm 3/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, gọi những cáo buộc này là "vô lý" và "hoàn toàn sai sự thật".

Bà nói thêm rằng, Moscow sẽ tiếp tục đấu tranh với "mạng lưới dối trá của phương Tây" nhằm làm mất uy tín của Nga trên trường thế giới.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng, những tuyên bố này nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận khỏi "các sự kiện thực tế", bao gồm các vấn đề trong nền kinh tế EU và hội nghị thượng đỉnh gần đây của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân, Trung Quốc, kết thúc vào ngày 1/9.

“Đây không chỉ là sự hoang tưởng mà còn là một âm mưu đen tối nhằm đánh lạc hướng người dân khỏi tình hình kinh tế ngày càng xấu đi của EU, và không xem xét đến những thủ phạm thực sự đằng sau cuộc khủng hoảng châu Âu - giới tinh hoa chính trị vô trách nhiệm và tham nhũng của khối này”, bà Zakharova chỉ rõ.

Quan chức ngoại giao Nga đồng thời chỉ ra dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết, máy bay chở Chủ tịch EC, von der Leyen, "báo cáo chất lượng tín hiệu GPS tốt từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh".

Thủ tướng Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, ngày 2/9 cho biết, vụ việc sẽ không được điều tra, đồng thời tuyên bố rằng, "những vụ xáo trộn này không phải là mối đe dọa hỗn hợp hay đe dọa mạng", theo Politico.

Kể từ năm 2024, các nước Bắc Âu và Baltic đã cáo buộc Nga gây gián đoạn thông tin liên lạc trên máy bay và tàu thuyền như một phần của "chiến tranh hỗn hợp", cáo buộc mà Nga đã phủ nhận.