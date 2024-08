Phản ứng lạ của phía Gil Lê giữa lúc rầm rộ tin yêu Xoài Non

Sau 2 tháng thông báo ly hôn "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis, Xoài Non gây xôn xao khi bị tóm "dính như sam", trao nụ hôn ngọt ngào cho Gil Lê. Mỹ nhân sinh năm 2002 từng chia sẻ cô chỉ có một mối tình "gà bông" trong sáng, đến năm 18 tuổi thì kết hôn với Xemesis. Trong khi đó, Gil Lê từng có thời gian bị nghi hẹn hò với Chi Pu, Hoàng Thùy Linh... Điều đáng nói là dù lộ loạt hint, thậm chí bị nghi sống chung nhà nhưng Gil Lê chưa từng đưa ra câu trả lời cho bất kỳ tin đồn tình ái nào.

Giữa lúc clip Gil Lê và Xoài Non được lan truyền với tốc độ chóng mặt thì phản ứng của người trong cuộc cũng như những nhân vật liên quan cũng thu hút sự chú ý. Về phía Gil Lê, khi chúng tôi liên lạc với đại diện để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến chuyện bị "tóm" hẹn hò thì người này vội vàng tắt máy, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn thắm thiết trên sân pickleball (Nguồn: Đi soi sao đi)

Phía Gil Lê tắt ngang điện thoại không rõ lý do khi bị hỏi về chuyện Gil Lê hẹn hò

Cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của Gil Lê để chúc mừng

Trong vài tiếng qua, tài khoản mạng xã hội cá nhân của Gil Lê và Xoài Non đều không có cập nhậy mới. Dù chính chủ hiện vẫn đang giữ thái độ "im hơi lặng tiếng" nhưng cư dân mạng đã tràn vào Facebook, fanpage của Gil Lê để chúc mừng cặp đôi mới.

Về phía Xemesis - chồng cũ Xoài Non, khi bị réo tên anh đã có phản ứng: "Oh no. Mấy bạn đừng lôi tôi vào mới yên ổn được có mấy tuần à".

Xoài Non chưa có bất kỳ cập nhật nào mới liên quan đến khoảnh khắc hôn Gil Lê

Trước đây, mỗi khi rộ tin hẹn hò, Gil Lê cũng thường không đưa ra câu trả lời chính thức nào. Trong thời gian nghi vấn hẹn hò với Chi Pu, dù đã bị bắt gặp thân mặt ngoài phố nhưng Gil Lê cũng không xác nhận bất kỳ điều gì. Trong mối quan hệ này, chỉ có Chi Pu từng lên tiếng cho biết xem Gil Lê như người thân, tri kỷ là là chỗ dựa vững chắc khi cô quyết định Nam tiến. Đến năm 2018, cả hai không còn nhắc về nhau, sánh đôi ở các sự kiện hay hoạt động đời thường.

Tiếp đến, vào năm 2019, Gil Lê bị soi hint ở chung nhà, thường xuyên "như hình với bóng" cùng Hoàng Thùy Linh. Như cách phản ứng cũ, Gil Lê cũng chẳng làm rõ mối quan hệ với Hoàng Thùy Linh trước công chúng. Trong 1 lần bị hỏi trực tiếp, "cô Mị" nói: "Chuyện tôi và Gil Lê yêu nhau cũng giống như những nghi vấn trước đây của tôi thôi. Tôi sống trong showbiz này mười mấy năm rồi. Trong thời gian đó, tôi đã bị nghi vấn với rất nhiều người. Bởi vậy, tôi không muốn nói nhiều về Gil Lê cũng như những người từng bị nghi vấn có tình cảm với tôi trước đây".

Trước Xoài Non, thì "hồ sơ tình ái" của Gil Lê cũng xuất hiện thêm những cái tên như Lý Nhã Kỳ, Miu Lê. Thế nhưng cách phản ứng của Gil Lê "trước sau như một", không lên tiếng, không xác nhận và cũng không phủ nhận!

Lúc bị soi hẹn hò Chi Pu hay Hoàng Thùy Linh thì Gil Lê cũng không phản hồi

Trong một lần hiếm hoi nói về chuyện tình cảm, Gil Lê chia sẻ quan điểm: "Một thời gian dài, tự hứa sẽ không ngồi bàn chuyện tình yêu nữa vì đã từng rất buồn lòng, sợ mạng xã hội và thấy sợ hãi những con người tự cho là biết tuốt rồi tự bịa đặt câu chuyện tình yêu của người khác một cách ảo tưởng, tiêu cực, xấu xí, rồi làm ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa dù câu chuyện sự thật là mọi thứ đều rất trân quý, tử tế và đẹp đẽ.

Với những cá nhân đang 'tấn công' Gil bằng những câu chuyện bịa đặt xấu xí, những phốt tình cảm không đúng sự thật... Gil xin phép không nhận vào tâm mình những tiêu cực đó nữa, trả lại hết cho các bạn đó và tha thứ cho các bạn vì chắc các bạn có nỗi khổ tâm hoặc mong cầu gì đó các bạn mới làm như vậy, tha thứ thật sự để chính Gil được an yên. Mong các bạn cũng sớm an yên nhen...".