Phản ứng của Thanh Hằng khi bị hỏi về đơn tố cáo Hoàng Thùy

Giữa tháng 7/2024 vừa qua, siêu mẫu Thanh Hằng bị réo gọi vào ồn ào "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" của Hoàng Thùy. Người mẫu gốc Thanh Hóa liên tục úp mở nhiều phần về chuyện bị đẩy ra khỏi ghế giám khảo tại một cuộc thi. Sau khi Dược sĩ Tiến và Hương Giang lên tiếng phản pháo thì Hoàng Thùy cũng gọi tên cả 2 trong bài viết của mình. Cô còn tung tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió về nhân vật trùm cuối trong drama này. Loạt động thái của Hoàng Thùy nhận về sự thất vọng của nhiều netizen vì cho thấy phản ứng, cách ứng xử vô cùng tiêu cực.

Tới nay, ồn ào giữa Hoàng Thùy với Thanh Hằng, Dược sĩ Tiến và Hương Giang vẫn nhận được sự chú ý. Vào tối 3/10, một cư dân mạng còn công khai để lại bình luận dò hỏi siêu mẫu về vụ việc liên quan tới Hoàng Thùy. Theo đó, bên dưới bài đăng của Thanh Hằng, người này viết: "Chị đại ơi, đã hơn 2 tháng trôi qua em thấy Hoàng Chè vẫn ung dung tự tại, nào chị bắt Hoàng Chè ra toà vậy chị" . Trước câu hỏi này của cư dân mạng, nữ siêu mẫu sinh năm 1983 đã đáp trả thẳng thắn: "Đây em. Mọi chi tiết em hỏi sẽ được trả lời nhé". Kèm theo đó, Thanh Hằng hướng dẫn netizen liên hệ cơ quan chức năng để tìm ra câu trả lời.

Sau khi vướng lùm xùm, Thanh Hằng đã chính thức có chia sẻ trên fanpage cá nhân. Theo đó, cô gửi lời xin lỗi vì công chúng bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua. Ngày 21/7, đại diện truyền thông của Thanh Hằng xác nhận với truyền thông thông tin Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM (Sở TT&TT TPHCM) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (công an quận Bình Thạnh) đã tiếp nhận văn bản tố cáo Á hậu Hoàng Thùy. Trong đơn, Thanh Hằng trình bày lý do gửi văn bản đến cơ quan chức năng có thẩm quyền là "đề nghị xử lý thông tin đăng trên Facebook Hoàng Thùy" và "giải quyết, xử lý cá nhân, nhóm đối tượng có hành vi cung cấp và phát tán thông tin sai lệch".

Chiều 15/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết sở này đã tiếp nhận đơn tố cáo của siêu mẫu Thanh Hằng, đồng thời mời Thanh Hằng lên làm việc.

Về phía Hoàng Thùy, cô không tiếp tục đả động đến ồn ào, vẫn làm việc và livestream với khán giả. Tuy nhiên, trên Facebook cá nhân, Hoàng Thùy vẫn giữ nguyên các bài đăng trong chuỗi drama "chị chị em em".

Ngày 19/7, phía đại diện của nữ siêu mẫu thông tin đã thông qua đại diện pháp lý của mình có văn bản chính thức gửi Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác để yêu cầu xử lý sự việc

Hoàng Thùy được nhiều khán giả biết đến khi đạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 . Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành được ngôi vị Á hậu 1. Chân dài 9x sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019 và ghi tên vào Top 20 chung cuộc. Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu son đáng ghi nhận thì Hoàng Thùy cũng liên tục bị người trong nghề phàn nàn về thái độ, cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và lối ứng xử kém tinh tế.

