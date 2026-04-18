Phản ứng của ông Trump trước câu hỏi về hành động quân sự với Cuba

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã né tránh khi trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng tiến hành hành động quân sự nhằm vào Cuba.

Phát biểu trên chuyên cơ khi đang trên đường tới Washington ngày 18/4, ông Trump nói: “Điều đó còn tùy vào việc bạn định nghĩa hành động quân sự là gì”.

Trước đó, ngày 13/4, ông Trump cho biết Mỹ “có thể xem xét” Cuba sau khi giải quyết vấn đề với Iran, đồng thời gọi quốc đảo này là một “quốc gia thất bại”.

Theo USA Today, ngày 15/4, Mỹ đã bí mật bắt đầu các bước chuẩn bị quân sự cho một chiến dịch tiềm tàng nhằm vào Cuba dưới sự chỉ đạo của Lầu Năm Góc, trong trường hợp Tổng thống đưa ra lệnh tương ứng.

Bài báo nhận định các động thái này phản ánh sự leo thang căng thẳng giữa 2 nước, trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi đáng kể từ tháng 1 sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế nguồn cung dầu tới Cuba.

Trong khi đó, ngày 12/4, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này không mong muốn xảy ra xung đột với Mỹ. Ông cảnh báo rằng một cuộc tấn công nhằm vào Cuba sẽ kéo theo chi phí lớn và ảnh hưởng đến an ninh không chỉ của Cuba mà cả Mỹ.