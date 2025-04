Phản ứng của dư luận về họp báo "đẫm nước mắt" của Kim Soo Hyun: "Anh phủ nhận chứ không quên phủ phấn!”

Đúng hẹn, vào chiều ngày 31/3, tài tử Kim Soo Hyun và luật sư đã chính thức tham gia vào họp báo khẩn làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ ồn ào với cố diễn viên Kim Sae Ron. Tại đây, trong suốt 30 phút, nam diễn viên sinh năm 1988 bật khóc nức nở, sụt sùi trong khi làm rõ hết các cáo buộc từ phía gia đình bạn gái cũ và Viện Garo Sero.

Trước buổi họp báo, dư luận chia làm 2 chiều, bên chỉ trích nam tài tử bên vẫn bênh vực. Thậm chí vào đêm trước 1 ngày họp báo diễn ra, nhiều trang fanpage và truyền thông đã dự đoán "kịch bản" Kim Soo Hyun và ekip sẽ mang tới trong lần lộ diện này.

Thế nhưng sau khi chứng kiến màn xin lỗi đẫm nước mắt của tài tử họ Kim, công chúng, đặc biệt là cộng đồng mạng xứ Trung, Hàn và Việt lại có phản ứng vô cùng bất ngờ. Phần đa netizen Việt và Trung đều bất ngờ trước diện mạo chỉn chu của Kim Soo Hyun. Ở những hình ảnh zoom cận, có thể thấy rằng anh đã được make up nền không chút tì vết, bôi son kẻ mắt đánh khối... tựa đi đóng phim. Trong khi đó, netizen Trung lại cho rằng những giọt nước mắt của Kim quá giả tạo, không khác gì màn thể hiện của anh trong Queen of Tears: "King of Tears ngoại truyện", "Tuyệt đối điện ảnh"... Bên cạnh các ý kiến trái chiều, vẫn có nhiều fan bênh vực và thương cảm cho Kim Soo Hyun. Đặc biệt, tờ báo Hàn Quốc ET News cũng nhập cuộc với dư luận khi đăng 1 bức hình diện mạo sáng ngời của anh với chú thích: "Ngoại hình hốc hác của Kim Soo Hyun".

Tờ ET News bình luận về diện mạo trong họp báo của Kim Soo Hyun: "Ngoại hình hốc hác của Kim Soo Hyun"

Nam tài tử đến buổi họp báo với diện mạo chỉn chu, làm tóc và make up không tì vết. Nhiều netizen không khỏi cảm thán và xin bí quyết dưỡng da của Kim Soo Hyun. "Xin vía da đẹp", 1 khán giả Việt bình luận

Netizen còn nhận ra nam tài tử kẻ mắt, đánh khối, chăm chút diện mạo kỹ càng đến mức bất ngờ cho buổi họp báo làm rõ ồn ào về mối quan hệ của anh và cố diễn viên Kim Sae Ron: "Anh phủ nhận chứ không quên phủ phấn", Sao make up kỹ vậy khóc không trôi nền luôn, "Kẻ mắt kìa", "Đánh khối đánh phấn đồ kỹ vậy ạ"...

Khoảnh khắc Kim Soo Hyun bật khóc nức nở nhận được sự chú ý lớn của công chúng, loạt netizen Việt và Trung để lại bình luận: "Tuyệt đối điện ảnh", "KING OF TEARS ngoại truyện",...

"Xin tên phim này ạ", "Dằm trong tim", bình luận nhận được lượt like lớn trên bài đăng về Kim Soo Hyun ở fanpage Việt

Netizen Trung và Hàn đặc biệt gay gắt khi cho rằng những giọt nước mắt của Kim Soo Hyun tại họp báo ngày 31/3 không đem lại cảm giác chân thật mà như 1 màn diễn xuất của nam diễn viên này trong các bộ phim truyền hình anh thủ vai chính

Hiện tình hình vụ scandal này vẫn diễn biến phức tạp, bởi Kim Soo Hyun đã tuyên bố khởi kiện dân sự và hình sự đối với gia đình Kim Sae Ron cùng Viện Garo Sero vì tội phỉ báng. Mức bồi thường anh đưa ra là 12 tỷ won (209 tỷ đồng). Kim Soo Hyun khẳng định những việc anh chưa từng làm thì anh không thể thừa nhận. Nam tài tử cũng tố gia đình Kim Sae Ron đã biến anh thành kẻ sát nhân hại chết cô và khiến anh chịu tổn thất nặng nề chỉ vì anh là bạn trai cũ của cố diễn viên.

Nguồn: Naver, Weibo, Facebook