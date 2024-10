Phản ứng của các Anh Trai khi khán giả hô tên Negav

Tối 19/10, concert 2 của Anh Trai Say Hi đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đụng độ trực tiếp với concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, hiện "chiến trường" âm nhạc đang nóng hơn bao giờ hết khi lần đầu tiên có 2 concert nội địa chiếm trọn tâm điểm MXH - diễn ra cùng lúc cùng 1 thành phố. Do đó, đêm hôm nay được gọi là đêm lịch sử của concert Việt.

Khán giả liên tục hô tên Negav

Concert 2 Anh Trai Say Hi diễn ra ngay sau "liên hoàn phốt" của rapper Negav. Trước bão dư luận, Negav quyết rút khỏi đội hình trình diễn Anh Trai Say Hi. Quyết định này khiến nhiều fan cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng ủng hộ vì đây là việc làm phù hợp nhất hiện tại cho Negav. Song, tại đêm concert, người hâm mộ vẫn chưa "buông bỏ chấp niệm". Dù Negav không trình diễn, dân tình vẫn liên tục hô tên anh chàng.

Khoảnh khắc khán đài hô tên Negav, các anh trai không có phản ứng nào đặc biệt

Trấn Thành ẩn ý về việc thiếu vắng Negav "Chúng ta biết có rất nhiều điều nuối tiếc nhưng cứ enjoy cái show 2 này đã nhé"

Sau tiết mục Ngân Nga của Isaac, HURRYKNG, Gin Tuấn Kiệt, Negav và Vũ Thảo My, khán giả lần nữa hô tên Negav. Các fan của Anh Trai Say Hi vẫn chưa quen với sự thiếu vắng của Negav trong các màn trình diễn. Khoảnh khắc khán đài hô tên Negav, các anh trai không có phản ứng nào đặc biệt. Isaac, HURRYKNG và Gin Tuấn Kiệt vẫn tương tác bình thường, còn cổ vũ cho các fan thêm nhiệt lượng.

Đáng chú ý, Trấn Thành ẩn ý về việc thiếu vắng Negav "Chúng ta biết có rất nhiều điều nuối tiếc nhưng cứ enjoy cái show 2 này đã nhé". Concert 2 của Anh Trai Say Hi sau đó vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều khoảnh khắc đặc biệt.