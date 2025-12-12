Phan Thanh Nam bị bắt khi vừa về nhà

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp Công an xã Ba Tri bắt được Phan Thanh Nam (sinh năm 2002), ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long (ấp An Phú, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre trước sáp nhập) là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri ra quyết định truy nã vào ngày 19/11/2024.

Phan Thanh Nam khi bị bắt (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Nam về 2 tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Quá trình triệu tập để làm việc, bị can Phan Thanh Nam không chấp hành và tìm cách lẩn trốn, đến ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phan Thanh Nam.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, ngày 9/12, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Phan Thanh Nam khi bị can vừa về nhà tại ấp An Phú.