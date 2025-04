Ngày 23-4, thông tin từ UBND TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đã nắm được thông tin về vụ một người đàn ông có hành vi bạo hành vợ trước mặt con nhỏ. Vụ việc này, có clip ghi lại. Hiện tại, UBND TP Tân An đã chỉ đạo Công an phường 4 vào cuộc xác minh, điều tra; đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể cùng vào cuộc, nắm tình hình để có báo cáo đến UBND TP Tân An.

Người chồng đánh đập vợ dã man trước mặt con nhỏ. Ảnh cắt ra từ clip

Theo xác minh ban đầu, người phụ nữ bị đánh là vợ của người đàn ông, cả 2 đang sinh sống tại phường 4, TP Tân An.

"Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của người trong clip và đang mời cả 2 lên cơ quan chức năng làm việc. Khi có thông tin chính thức, UBND TP Tân An sẽ cung cấp cho báo chí" - thông tin từ UBND TP Tân An cho biết.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ đang bồng con nhỏ thì bị chồng dùng tay đánh tới tấp vào đầu, mặt, giật tóc. Vừa đánh, người chồng vừa chửi vợ "ăn bám", trong khi nạn nhân kêu cứu và dùng tay bảo vệ con nhỏ vì sợ chồng đánh trúng. Sự việc khiến dư luận xã hội rất phẫn nộ.

Hiện chưa rõ việc người đàn ông đánh vợ mà camera ghi lại là vào thời điểm nào.