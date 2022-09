Phẫn nộ thanh niên chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, tông CSGT gãy chân rồi bỏ chạy

Ngày 12/9, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận, vừa bắt giữ đôi nam nữ trong đó nam là Phạm Minh Tân (21 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi lái xe máy tông cảnh sát.



Trước đó, 22h15' tối 11/9, tổ công tác C3-911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra đến trước số 118 Đống Đa (quận Hải Châu) thì phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy đi từ hướng Đống Đa về đường Quang Trung, không đội mũ bảo hiểm, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Tuy nhiên, khi đến gần, đôi nam nữ này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc, cho xe tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến Trung úy Trần Quốc Thịnh (cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Hải Châu) ngã xuống đường.

Nghi phạm Phạm Minh Tân

Sau đó, thanh niên này chở bạn gái là T.H.V.N (16 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) tiếp tục chạy về hướng Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai.

Cú tông mạnh khiến Trung úy Thịnh bị gãy chân, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào bệnh viện mổ cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an quận Hải Châu đã tập trung lực lượng truy xét, bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Tân khai nhận khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe nhưng do cả hai không đội mũ bảo hiểm nên tông thẳng vào Trung úy Thịnh để bỏ chạy.

Hiện, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu tiếp tục lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý hành vi của Tân.