Phẫn nộ: Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM, nguồn cơn chỉ vì điều này

Mới đây, theo thông tin trên báo Dân trí, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) đang điều tra vụ người phụ nữ 60 tuổi tố bị cặp vợ chồng hành hung tại chung cư Sunwah Pearl, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nạn nhân trong vụ việc nói trên là bà N.T.B.T. (60 tuổi), cư dân sống tại chung cư Sunwah Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Camera ghi cảnh nhóm người hành hung bà T. (Ảnh: Dân Trí).

Công an phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đã đưa bà T. đi giám định thương tích và đang chờ kết quả để có hướng xử lý.

Theo thông tin trên báo Thanh niên cho biết, trước đó vào khoảng 17 giờ 20 chiều 14/7, bà T. và bạn ngồi trò chuyện với nhau ở sảnh chung cư nói trên. Lúc này, T. (38 tuổi) cùng vợ là P. (37 tuổi, cùng sống tại căn chung cư đối diện với bà Tuyết) đến chỉ vào mặt rồi xông vào hành hung bà Tuyết, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Đoạn camera an ninh của chung cư ghi lại cho thấy, trong khi P. đánh vào mặt bà T. thì T. vòng ra phía sau nắm tóc, đánh vào đầu, mặt bà T. dữ dội. Vụ việc chỉ dừng lại khi có rất đông người dân và bảo vệ tới can ngăn.

Lúc này, miệng bà T. chảy nhiều máu nên được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện sơ cứu. Vụ hành hung làm bà T.bị thương, rách môi, mắt sưng bầm và các chấn thương vùng đầu. Nạn nhân đã phải chi trả hơn 10 triệu đồng để điều trị sức khỏe.

Ngày 15/7, nạn nhân đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo vụ việc.

Theo bà T., nguyên nhân bà bị 2 vợ chồng T. và P. hành hung có thể là do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt thường nhật tại chung cư. Ngoài việc bị thương tích, bà T. cho hay, vụ việc làm ảnh hưởng đến danh dự của bà vì nơi xảy ra tại sảnh chung cư, rất đông người chứng kiến.