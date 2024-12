Phẫn nộ clip mẹ đơn thân bị 2 nam thanh niên lao vào đánh đấm túi bụi khi đang bán hàng giữa đêm ở TP.HCM

Ngày 18/12, người dùng mạng không khỏi bức xúc khi chứng kiến nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên lao vào đánh đấm túi bụi 1 người phụ nữ là chủ cửa hàng tạp hoá tại TP.HCM. Theo những gì camera an ninh ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 2h30' ngày 16/12.

Theo đó, khi người phụ nữ đang đứng quán, 2 vị khách nam đã ghé vào để hỏi mua hàng. Sau 1 hồi trao đổi, 1 nam thanh niên bất ngờ lao tới đánh đấm người phụ nữ túi bụi. Trong 1 đoạn video khác, người phụ nữ tiếp tục bị hành hung khi đang gọi điện thoại.

Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 18/12, trao đổi với PV, chị N.T.M.C (39 tuổi, quê quán Ninh Thuận) - chủ tiệm tạp hóa trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú (TPHCM) - cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Chị C. cho biết vào khoảng 2h26' sáng ngày 16/12, khi chị đang đứng bán hàng thì có 2 nam thanh niên trông có vẻ say xỉn vào tiệm tạp hóa của chị để mua thuốc lá và 1 con dao Thái Lan. Tuy nhiên, chị C. chỉ bán cho họ thuốc lá và trả lời là không bán dao.

Một lúc sau, 1 nam thanh niên lao vào đánh vào đầu chị C. Đến 2h37' cùng ngày, khi chị đang ngồi gọi điện thoại để trình báo lên Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú về việc bị 2 đối tượng lạ hành hung, thì bất ngờ có 1 nam thanh niên lao vào đánh tới tấp khiến chị rất hoảng sợ. Mặc dù đã la hét, kêu khóc nhưng do đêm khuya nên không có ai ứng cứu chị.

Theo tìm hiểu, chị C. là mẹ đơn thân vào TPHCM lập nghiệp cùng 2 con gái nhỏ. Cuộc sống của 3 mẹ con khá khó khăn và chỉ dựa vào cửa hàng tạp hóa để đảm bảo cuộc sống.

“Sau khi đánh tôi, nam thanh niên còn đe dọa không cho tôi mở tiệm tạp hóa ở đây. Họ là những thanh niên cao to, xăm trổ đầy người, trong khi nhà tôi chỉ có 3 mẹ con đều là nữ. Lúc đó, tôi thật sự rất sợ” - chị C nói.

Hiện, chị C, đã trình báo sự việc lên Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú. Sau 2 ngày phải nghỉ bán vì hoảng sợ và chấn thương, hôm nay, chị C. đã mở cửa tiệm bán lại để duy trì cuộc sống của 3 mẹ con.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng địa phương đã nhận được trình báo, hiện đang xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.