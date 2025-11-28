Phẫn nộ clip cô gái trẻ bị bắt quỳ giữa đường, tát vào mặt trong đêm

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook liên tục chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người vây quanh, đe dọa, chửi mắng rồi ép một cô gái quỳ xuống và liên tục đánh vào người. Được biết, sự việc xảy ra tại xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị).

Theo dõi nội dung đoạn clip cho thấy, nguồn cơn vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn về tình cảm liên quan đến một người đàn ông tên Vũ.

Trong clip, người phụ nữ mặc áo đỏ, quần trắng tên Linh yêu cầu nạn nhân quỳ xuống vừa nói "Mi biết tau ghét thằng Tuấn Vũ lắm không? Mi biết tau cay lắm không? Răng mi còn dám yêu hắn". Rồi người này túm tóc, tát liên tiếp vào mặt cô gái trẻ đang quỳ.

Một phụ nữ khác đeo khẩu trang tiếp tục lao đến tát thêm nhiều lần. Khi có xe máy đi ngang qua, nhóm này tạm dừng rồi quay lại tiếp tục đánh nạn nhân.

Trong lúc đánh cô gái, một thành viên trong nhóm còn liên tục cổ vũ, "mi xả giận vô, đánh mạnh vô, mạnh vô". Bị đánh đau và bắt quỳ nhưng cô gái bị biết làm theo, im lặng chịu trận.

Đoạn video khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều ý kiến lên án hành vi bạo lực của nhóm người. Theo một số người dùng mạng xã hội, sự việc xảy ra vào buổi tối tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với báo Tuổi trẻ, bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị), cho biết đã đề nghị công an xã vào cuộc xác minh những người liên quan đến clip một nhóm phụ nữ bắt một cô gái quỳ giữa đường rồi liên tục túm tóc tát vào mặt đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày qua.

"Chúng tôi có nắm được clip qua mạng xã hội. Hiện chúng tôi đã yêu cầu Công an xã xác minh cụ thể rồi mới có phương án xử lý", bà Hiền nói.