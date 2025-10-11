Phẫn nộ clip cận cảnh vụ mời bia bạn không uống, người đàn ông cầm rựa chém người

Theo nội dung từ camera an ninh thì sự việc xảy ra vào khoảng 21h02' tối ngày 9/10 tại một quán nhậu ở khu Nhà ở xã hội Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TP.HCM). Thời điểm này, người đàn ông tên Nguyễn Huỳnh T. (30 tuổi) đang ngồi uống cùng nhóm bạn. Bàn bên cạnh cũng có một số nam nữ thanh niên đang ngồi ăn uống và trong số này có người quen của T.

Thấy người quen, T. cầm cốc bia qua bàn này mới. Tuy nhiên, khi mời bia có một số người trong bàn không uống và điều này khiến T. tức giận. Người đàn ông này đã cầm ly bia ném vào giữa bàn, mảnh vỡ của ly bia văng tứ tung gây thương tích cho một người.





Sau đó, T. về lại bàn nhậu của mình ngồi. Một lát sau, 2 benen có lời qua tiếng lại, T.chạy đi lấy một cây rựa truy đuổi chém nhóm thanh niên này. Diễn biến này sau đó đã được người chứng kiến ghi lại.

May mắn vụ việc không gây ra thương tích gì nghiêm trọng. Đến chiều 10/10, Công an phường Chánh Hiệp, TP.HCM đã đưa Nguyễn Huỳnh T (30 tuổi) về trụ sở làm việc vì có hành vi cầm rựa truy đuổi chém nhóm thanh niên trong quán nhậu.