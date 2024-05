Phẫn nộ cảnh Seungri ép Kim Se Jeong rót bia, coi cô như tiếp viên trước mặt nhóm tội phạm tình dục Burning Sun

Seungri liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích trong suốt thời gian qua. Gần đây, phóng sự của BBC về bê bối Burning Sun đã gây sốt mạng xã hội châu Á, trở thành đề tài khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Đáng chú ý, Seungri bị BBC tung loạt clip cùng nhiều góc khuất đáng sợ trong vụ bê bối rúng động 1 thời. Sau khi phóng sự trở nên viral, netizen đã liên tục "đào xới" lên loạt clip phản cảm cùng những phát ngôn lệch chuẩn của Seungri khi nam ca sĩ này còn hoạt động ở Kbiz.



Tới ngày 25/5, đoạn video ghi lại màn tương tác giữa Seungri và Kim Se Jeong (Hẹn Hò Chốn Công Sở) tại show Salty Tour hồi tháng 8/2018 bỗng được chia sẻ rầm rộ trên khắp mạng xã hội. Trong chương trình, Seungri - Jung Joon Young cùng Kim Se Jeong và các khách mời khác đã tụ họp dùng bữa tối, trò chuyện. Ngay giữa cuộc vui, Seungri bất ngờ gợi ý Kim Se Jeong rót bia cho khách mời nam thu hút nhất: "Se Jeong đã tham gia Salty Tour rồi nhỉ... Ở đây có 5 người đàn ông nữa này.

Quên hết danh tiếng, địa vị và tài sản của họ đi. Dựa vào ngoại hình, tính cách và phong cách của họ, em hãy rót bia cho người em nghĩ là thu hút nhất hôm nay". Hành động của Seungri đã khiến Kim Se Jeong cảm thấy không thoải mái, vừa nói "Cái gì đây ạ?" vừa cười ngại ngùng nhưng vẫn làm theo vì chương trình đang quay.



Kim Se Jeong cười ngượng ngùng, miễn cưỡng làm theo yêu cầu rót bia của Seungri

Seungri và Jung Joon Young - 2 nhân vật "cộm cán" trong bê bối Burning Sun - đều góp mặt trong show Salty Tour ngày đó

Seungri trở thành tâm điểm chỉ trích vì có phát ngôn xem thường đàn em Kim Se Jeong ngay trên sóng truyền hình

Trong văn hóa Hàn Quốc, đàn ông thường yêu cầu phụ nữ rót đồ uống cho họ tại quán rượu. Chưa hết, hành động này cũng ngụ ý người rót có địa vị thấp kém hơn người được rót. Chính vì lẽ đó, Seungri đã hứng "gạch đá" tới tấp vì được cho là xem thường Kim Se Jeong, đối xử với đàn em như tiếp viên nhà thổ.

Trong quá khứ, Seungri từng nhiều lần mất điểm lớn trước phái nữ. Cách đây 6 năm, nam ca sĩ bị nghi tung tin đồn sai lệch về Jennie (BLACKPINK), khiến nữ idol phải đích thân làm rõ mọi chuyện trước hàng vạn khán giả. Cụ thể, Jennie đã mạnh dạn "phủ đầu" Seungri khi nam ca sĩ tai tiếng làm khách mời trong concert của BLACKPINK hồi năm 2018: "Em nghe được là anh nói rằng em sờ vào vai anh ở sau sân khấu. Nhưng mà em chưa bao giờ làm chuyện đó ạ".

Jennie "dằn mặt" Seungri tại concert của BLACKPINK cách đây 6 năm

Chưa dừng lại ở đó, cựu thành viên BIGBANG còn lộ biểu cảm lạ lùng khi ngắm nhìn CL (2NE1) trong 1 tập của show WIN: Who Is Next? hồi năm 2013. Nữ ca sĩ 9X sớm nhận ra mọi chuyện nên đã quay sang "lườm cháy mặt" đàn anh tai tiếng.

Seungri chăm chú ngắm nhìn CL, bị đàn em "lườm cháy mặt"

Seungri là 1 trong những nhân vật "cộm cán" của Burning Sun và đã vướng vòng lao lý. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, Tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết.

Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,43 tỷ đồng). Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2 năm ngoái.

Seungri hết đường trở lại Kbiz sau bê bối chấn động

Nguồn: Koreaboo