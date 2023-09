Phan Như Thảo nói gì sau phiên toàn tranh chấp 276 tỷ đồng: Tôi không buồn nếu bị gọi là "kẻ hám tiền"

"Tôi không được lợi gì từ vụ tranh chấp 276 tỷ"

Suốt nhiều năm qua, Như Thảo luôn nhận không ít thị phi vì những ồn ào liên quan từ vụ kiện tụng của chồng và người cũ. Theo Thảo, lý do đến từ đâu?

Lý do thì có rất nhiều, mỗi người có một lý do khác nhau. Đứng vào từng góc độ của từng người có liên quan hay không liên quan trong việc này cũng sẽ có cái nhìn, và lý do khác nhau.

Thảo cũng không phải chưa từng nghĩ xem tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình, tại sao thị phi, ồn ào và kiện tụng lại dính vào gia đình mình, tại sao người chồng mình chọn lại có một quá khứ nhiều drama như thế …

Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi xong lại nghĩ đến việc nếu biết trước mọi chuyện sẽ như vậy thì mình có chọn anh ấy không ? Có chọn anh ấy để làm cha của con mình không? Thì câu trả lời vẫn là có, Thảo sẽ vẫn chọn anh ấy. Thế thì còn mất công mà phân tích lý do với nguyên nhân làm gì, tốt nhất là dành năng lượng đó để cùng đồng hành, gánh vác với anh ấy, cùng anh ấy vượt qua thôi.

Việc anh An vắng mặt ở phiên toà được cho rằng không muốn đối diện với người cũ. Chị nghĩ sao về điều này?

À không, việc anh ấy vắng mặt tại phiên toà là vì có luật sư đại diện mà, anh ấy bảo anh đâu cần đi làm gì. Đâu có việc gì cần anh ngoài đó, luật sư có thể lo mọi thứ hết mà. Lúc Thảo bảo thế vợ đi nha, anh không đi thì em đi nhé (cười - pv), tại cũng muốn biết một vụ xử kiện tụng là như thế nào.

Thêm nữa là tất cả giấy tờ, thông tin theo sát vụ này Thảo hay phụ anh An nên Thảo muốn đi xem trực tiếp. Anh An bảo ngoài toà nóng lắm, ngồi sẽ mệt lắm đó, vợ ra cho biết chút cho vui rồi về nha. Mà không ngờ Thảo đi lại thành um sùm xong có người còn vào mắng chửi nữa. Kì ghê.

Đã 13 năm trôi qua, vụ kiện tụng tranh chấp khối tài sản lên tới 276 tỷ đồng vẫn chưa có hồi kết. Bản thân Thảo và ông xã mong muốn kết quả thế nào với phiên toàn này?

Từ ngày đầu tiên anh An đã nói, vụ kiện này là anh kiện đòi lại tài sản cho 2 con gái của anh đang sống tại Mỹ, không phải cho bản thân anh nên tất nhiên cũng không phải cho em hay cho con của mình, em có thể không cần quan tâm.

Chính vì thế nên lúc đầu quả thật Thảo không quan tâm, xem như chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng sau 7 năm bên nhau nó vẫn không hề tiến triển, mà lại mất quá nhiều thời gian của gia đình cũng như mệt mỏi về tinh thần của chồng mình thì Thảo thấy mình không thể cứ nói "nó không liên quan đến tôi, thắng tôi cũng chẳng nhận được gì mà thua tôi cũng không mất gì" nữa.

Chuyện này nó quá sức làm phiền đến gia đình nhỏ chỉ mong muốn được bình yêu của tôi rồi, nên Thảo quyết định tham gia vào giúp chồng một tay việc theo dõi giấy tờ và theo sát tình hình vụ kiện thôi, mong nó chấm dứt thật nhanh nhất có thể chứ về tài sản và tiền bạc thì vẫn thống nhất trên tinh thần theo đơn đã nộp cho toà án "276 tỷ đồng tài sản đang tranh chấp sẽ trả về lại cho 2 con gái của anh An đang sống tại Mỹ".

Nhiều người thắc mắc rằng Thảo có quyền lợi sau gì trong vụ tranh chấp 276 tỷ đồng này không?

Không, hoàn toàn không có quyền lợi gì hết, còn bị mất thời gian, mất công sức và mất nhiều thứ khác, ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến tinh thần, và gia đình nữa.

Bạn có buồn khi người ta nghĩ rằng mình là "kẻ hám tiền" sau ồn ào này?

Không, mình hoàn toàn không buồn (cười -pv), còn thấy rằng nhờ ồn ào này mình mới thấy được rõ ai là người sáng suốt, ai là người hồ đồ, thấy được rằng ai là người bình tĩnh có thể đứng nhìn cả về hai hướng và đánh giá sự việc một cách công bằng, và thông tuệ.

Và tất nhiên cũng nhận ra rằng có những người cảm thấy việc không cần phải cố gắng học tập và siêng năng lao động, chỉ cần tìm cách nào đó để nắm giữ hay lấy được một khối tài sản lớn của người khác đã là một sự thành công đáng ngưỡng mộ của một đời người rồi, rất là lạ.

"Mong nhanh về hưu để thong dong, dạo chơi bên anh ấy"

Được biết đến thời điểm hiện tại bạn và ông xã vẫn chưa đăng ký kết hôn. Bạn có thể chia sẻ lý do của việc này không?

Thảo thấy việc đăng ký kết hôn không quan trọng đối với bản thân, cũng như việc có nhiều người nghĩ sai về Thảo hay hiểu lầm gì đó với mình cũng không quan trọng.

Điều Thảo sợ là sợ mình làm sai với những người mình yêu thương, sợ rằng bản thân mình sống mà cảm thấy xấu hổ về chính mình, hay sợ là tình yêu không còn tồn tại giữa mình và chồng nữa, chứ sự không tồn tại của cái tờ giấy đăng ký kết hôn là vô nghĩa đối với Thảo.

Không đăng ký kết hôn thì Thảo có nghĩ tới đám cưới không? Hình như các cô gái đều mơ mộng 1 đám cưới cho riêng mình?

Không nghĩ luôn (cười - pv), đám cưới mệt lắm trời ơi, mỗi cái đám hỏi thôi tổ chức xong đã mệt khủng khiếp rồi. Vừa xong đám hỏi vào năm 2015 là Thảo đã nói với chồng, em nghĩ đám cưới để từ từ nha honey, không gấp, mệt quá rồi. Xong sau đó thì Thảo bầu, cái bảo thôi chờ con 2 tuổi đi, xong con 2 tuổi chồng lại nhắc Thảo lại thôi honey, con 5 tuổi đi lúc đó con mới nhớ được, mình kỉ niệm luôn. Và từ lúc con 5 tuổi đến giờ năm nào ông xã Thảo cũng nhắc đòi vài lần.

Nói thật nhé, không đăng ký kết hôn thì Như Thảo có lo lắng rằng bạn sẽ ra đi tay trắng nếu như cuộc hôn nhân của mình có biến cố?

Không! Lúc mình đến với nhau mình có trắng tay đâu mà lúc ra đi lại trắng tay, thêm nữa lấy chồng hơn 7 năm rồi Thảo cũng đâu có nằm nhà hưởng thụ làm phu nhân chỉ biết ăn chơi tiêu xài đâu mà sợ trắng tay.

Nhiều người vẫn nói lấy ông chồng già mà giàu làm chi sao vẫn phải làm việc bận rộn và vất vả vậy, tôi mà là Thảo tôi sẽ tận hưởng và hưởng thụ v.v… Thảo làm việc chăm chỉ để dù có chồng hay không có chồng mình vẫn là chính mình đó, tự chủ, độc lập và tự cường là hạnh phúc.

Quan điểm của Như Thảo về khái niệm "tiền bạc trong hôn nhân"?

Tiền của anh là của anh, tiền của em là của em, nếu tiền của anh mà anh thấy giữ phiền phức và vất vả quá thì cứ tự nguyện đưa đây, em không ngại giữ dùm đâu (cười -pv). Và tất nhiên một người thành công không ai lại đưa tiền vào một nơi không sinh lời bao giờ.

Con gái đã bước vào tuổi lên 7. Phan Như Thảo đã dự định có "tập 2" chưa?

Thảo không định có bé thứ 2, anh chồng mình là người chăm con 99% nên nhìn anh ấy vất vả quá mình thương.

Người ta từng nói đùa rằng cuộc sống "chồng già, vợ trẻ" có nhiều điều chênh lệch từ sở thích tới cả thú vui giải trí. Còn với gia đình Thảo thì sao?

Tất nhiên là có chênh lệch, 2 con người, 2 cá thể, 2 bộ não khác nhau thì làm sao có thể không chênh lệch được. Hai vợ chồng ví dụ có sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không đồng điệu 100%, có khi ngang ngang tuổi nhau quá lại đánh nhau nhiều hơn đấy (cười -pv). Quan trọng là người bạn đời của mình, gia đình nhỏ của mình luôn quan trọng hơn các sở thích hay thú vui không phù hợp. Mình hạnh phúc và biết ơn mỗi ngày vì những điều mình đang có.

Trong bài phỏng vấn gần đây, anh An có thổ lộ rằng "Nếu không có bà xã, tôi sẽ chết". Bạn nghĩ sao về chia sẻ này của ông xã?

Ha ha, vì anh ấy biết bà xã "rất hiền" của anh ấy sẽ đọc được những dòng thổ lộ này. Anh ấy luôn rất là ngọt ngào và đáng yêu, dù nhìn vào ai cũng nghĩ Thảo mới là con mèo nhỏ.

Gần 10 năm đã trôi qua, từ hoài nghi cho tới hiện tại Như Thảo và anh An đã khiến mọi người phải ngưỡng mộ về cuộc hôn nhân bền chặt của mình. Trong hôn nhân, bạn có nguyên tắc nào mà cả hai bắt buộc phải tuân thủ không?

Gia đình mình đơn giản lắm, nên không có bí quyết gì nhiều, chỉ có một vài nguyên tắc cơ bản như mọi gia đình bình thường khác thôi - luôn thẳng thắng và thật lòng. Vợ chồng phải tương kính như tân, tôn trọng và nâng niu đối phương.

Dù cả thế giới này có như thế nào thì phải tin tưởng nhau đầu tiên. Và cuối cùng là phải yêu nhau thì mới có thể sống bên cạnh nhau được nên tình yêu cần phải được chăm sóc, vun đắp và nuôi dưỡng mỗi giây mỗi phút, không được lơ là.

Với sự giàu có của ông xã, Như Thảo dễ dàng có cuộc sống "ngồi mát ăn bát vàng" thảnh thơi nhưng bạn lại lựa chọn tất bật với công việc. Lý do cho sự bận rộn này là gì?

Ông xã mình giỏi quá, anh ấy gần như có tất cả sự ngưỡng mộ và tôn sùng của Thảo, Thảo muốn mình cũng xứng với anh ấy, muốn mình cũng có thể tự hào và làm anh ấy tự hào khi đứng bên cạnh nhau.

Muốn được ở bên cạnh anh ấy thật nhiều, nên Thảo cố gắng học tập, cố gắng trao dồi bản thân, cố gắng làm việc để có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu và hoàn thành kế hoạch của bản thân đặt ra cho cuộc đời này rồi mau mau về hưu để có thể thong dong dạo chơi, tận hưởng những phút bình yên bên anh ấy.