Phân lô bán đất quy hoạch công viên, nguyên Tổng Giám đốc Cty Sông Đà Nha Trang bị truy tố

Ngày 13/2, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Uy (47 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang) và Đào Trung Dũng (46 tuổi, kế toán trưởng công ty) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cả Uy và Dũng đã tự ý biến đất quy hoạch công viên trong dự án KDC Cồn Tân Lập thành đất nhà liền kề rồi lừa bán cho nhiều người với tổng số tiền 34,5 tỉ đồng.

Công an tỉnh Khánh Hoà bắt ông Nguyễn Chí Uy vào tháng 12/2019. Ảnh L.H.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hoà, tháng 10/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án KDC Cồn Tân Lập, TP. Nha Trang cho chủ đầu tư là liên danh giữa Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) và Công ty CP Sông Đà Nha Trang (Khánh Hòa). Trong đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.

Trong quá trình thực hiện dự án này từ năm 2015 - 2017, Uy (trong vai trò Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang) đã cấu kết với Dũng (kế toán trưởng công ty) dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong kế hoạch của dự án. Cáo trạng cáo buộc Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất được quy hoạch làm công viên cây xanh trong dự án để phân thành năm lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở liền kề. Uy trực tiếp dùng các lô đất này để mua bán với khách hàng, sau đó giao Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của khách hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2016 - 4 /2017, Uy và Dũng đã ký hợp đồng và lập chứng từ thu hơn 27 tỉ đồng của 5 khách hàng. Ngoài ra, Uy còn bán cùng một lô đất cho hai khách hàng để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền mà hai bị can này chiếm đoạt của các khách hàng là 34,5 tỉ đồng. Uy đã chỉ đạo Dũng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chi trả sử dụng cá nhân và các hoạt động khác của công ty. Vì thế, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã truy tố Uy và Dũng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Nguyễn Chí Uy đã cho phân lô công viên trong dự án KDC Cồn Tân Lập để bán. Ảnh L.H.

Đối với các sai phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án KDC Cồn Tân Lập, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định trưng cầu giám định các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính tiến hành giám định việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp phép đầu tư; hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị và thiệt hại cụ thể đối với những vi phạm để xác định cụ thể các sai phạm, mức độ gây thiệt hại cho Nhà nước của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án KDC Cồn Tân Lập. Khi có kết luận giám định, Công an tỉnh Khánh Hoà sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dự án dính nhiều tai tiếng

Báo Tiền Phong từng có nhiều bài viết phản ánh những sai phạm tại dự án KDC Cồn Tân Lập, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là hành vi huy động vốn trái phép, tự chia lô bán đất nền trên đất quy hoạch công viên, một lô đất bán cho nhiều người. Sau khi ông Uy bị bắt, ban lãnh đạo Công ty CP Sông Đà Nha Trang cũng đã thay đổi nhân sự và cách làm việc với mục đích đẩy nhanh tiến độ dự án, khắc phục các sai phạm đã gây ra trong nhiều năm qua.

Dự án KDC Cồn Tân Lập nhiều lần gia hạn tiến độ. Ảnh L.H.

Công ty CP Sông Đà Nha Trang cũng xin điều chỉnh quy hoạch nhiều lần dự án KDC cồn Tân Lập từ 26 lên 33 tầng, từ 21 lên 27 tầng, từ 19 lên 26 tầng; giảm diện tích cây xanh; đất trạm y tế thành đất ở...

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt chủ đầu tư dự án này 65 triệu đồng vì bán đất trái phép; cơ quan chức năng phát hiện huy động vốn trái phép hơn 90 lô đất biệt thự liền kề. Dù vậy, chủ đầu tư tiếp tục gửi phương án điều chỉnh quy hoạch 1/500 lên cơ quan chức năng theo hướng phân thêm nhiều lô đất.

Dự án KDC Cồn Tân Lập nằm ở vị trí đắc địa, giáp đường Trần Phú - Nha Trang, quy mô khoảng 7,9ha chạy dọc sông Cái. Trước đây, dự án này bị người dân tố cáo về tính bất minh vì thu hồi đất cho mục đích công cộng nhưng lại giao cho doanh nghiệp sử dụng kinh doanh bất động sản, sang nhượng, bán đất nền trái với quy định. Ngoài ra, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã tự ý phân lô phần đất được quy hoạch làm công viên cây xanh thuộc dự án cồn Tân Lập thành các lô nhà đất liền kề rồi bán cho khách hàng để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.