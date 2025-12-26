Phần Lan sẽ nhận được 64 máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại, nhưng ngay cả phi đội này cũng khó có thể đối đầu với sức mạnh của Lực lượng vũ trang Nga.

Thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la này củng cố quan hệ với NATO nhưng không làm giảm bớt mối đe dọa, vì rõ ràng chỉ riêng những vũ khí này sẽ là không đủ.

Theo thông báo mới nhất, phi đội mới gồm 64 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II sẽ được trang bị tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120D3.

Không quân Phần Lan đã quyết định trang bị cho các tiêm kích F-35A Lightning II mới của mình tên lửa AIM-120D3. Trước thực tế một nước Nga ngày càng cứng rắn, Helsinki đang tự vũ trang để chuẩn bị cho nguy cơ một cuộc xung đột trong tương lai với nước láng giềng này.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Phần Lan mua hàng trăm tên lửa không đối không tiên tiến.

Helsinki đã yêu cầu và sẽ nhận được 405 tên lửa AIM-120D3 AMRAAM trị giá khoảng 1,07 tỷ đô la.

Tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120 (AMRAAM) được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa, đây là một trong hai loại vũ khí không chiến chủ lực (loại còn lại là AIM-9X Sidewinder) của Không lực Hoa Kỳ.

"Thỏa thuận này sẽ giúp Phần Lan tiếp cận phiên bản tên lửa tiên tiến nhất, nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa trong môi trường tác chiến. Thỏa thuận này cũng tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Hoa Kỳ và các đồng minh", Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cho biết trong một thông cáo báo chí.

Tên lửa AIM-120D3 AMRAAM sẽ được tích hợp cho tiêm kích F-35A của Không quân Phần Lan.

D3 là phiên bản cải tiến tiên tiến nhất của tên lửa AIM-120 AMRAAM. Không quân Phần Lan đã quen thuộc với tên lửa này khi các máy bay chiến đấu của họ hiện đang sử dụng phiên bản cũ hơn.

"Giao dịch được đề xuất sẽ thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một đồng minh NATO, vốn là động lực thúc đẩy sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu", Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Mỹ cho biết.

Cùng với Thụy Điển, Phần Lan đã gia nhập NATO sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các quốc gia Scandinavia đã quyết định từ bỏ chính sách trung lập lâu nay và gia nhập liên minh xuyên Đại Tây Dương do lo ngại về vai trò của Điện Kremlin trong khu vực.

Tên lửa AIM-120D3 sẽ được lắp đặt trên các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II. Chiếc F-35A đầu tiên của Phần Lan đã được ra mắt vào ngày 16 tháng 12 và sẽ chính thức bàn giao cho Không quân Phần Lan vào đầu năm 2026, theo nhà sản xuất Lockheed Martin.

Sau nhiều cân nhắc, Không quân Phần Lan đã quyết định thay thế phi đội khoảng 62 máy bay chiến đấu F/A-18C/D Hornet bằng tiêm kích F-35A Lightning II tiên tiến hơn.